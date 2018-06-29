В Марий Эл продолжается акция «Защитим детство»

Сегодня участниками акции стали более 100 детей, отдыхающих в лагере «Лесная сказка».

С 1 июня в МВД по Республике Марий Эл стартовала акция «Защитим детство», цель которой — профилактика детской безнадзорности и преступности несовершеннолетних, выявление фактов жесткого обращения с детьми, оказание помощи детям, пострадавшим от насилия и жестокости.

Сегодня сотрудники полиции провели профилактическое мероприятие в детском лагере«Лесная сказка».

Начала выступление начальник отдела межведомственного взаимодействия в сфере профилактики, административной практики Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Марий Эл Наталья Отмахова . Она рассказала детям об ответственности в сфере незаконного оборота наркотиков, о последствиях употребления психоактивных веществ, и как общение с наркотиками может повлиять на дальнейшую судьбу подростков. Кроме того, Наталья Геннадьевна показала ролик о пагубном влиянии наркотических средств и еще раз обратила внимание маленьких отдыхающих на то, что любой оборот наркотических средств на территории нашей страны запрещен.

Продолжил беседу с ребятами инспектор ПДН МО МВД России «Медведевский» Ильдар Сайфутдинов. Он остановился на нормах поведения несовершеннолетних и призвал их внимательно относиться к своему имуществу, в том числе к сотовым телефонам. Кроме того, инспектор обратил внимание ребят на то, что в ночное время им запрещено находиться в общественных местах без сопровождения законных представителей. В летний период ночное время представляет собой время с 23:00 до 6:00.

В ходе диалога ребята отвечали на вопросы полицейских, а также задавали свои. После мероприятия с некоторыми ребятами сотрудники полиции побеседовали индивидуально.

В завершение мероприятия ребятам передали листовки с профилактической информацией.