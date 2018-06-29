Что будет, если не заплатить налоги вовремя?

Основные долги жителей Кубани связаны с неуплатой имущественных налогов — транспортного налога, налога на имущество, земельного налога.

«Срок уплаты имущественных налогов за 2016 год истек еще в декабре прошлого года (1 декабря 2017). Однако многие граждане не заплатили исчисленные им налоги до сих пор, — рассказывает начальник отдела работы с налогоплательщиками ИФНС России №5 по Краснодару Татьяна Чебуркина. — Основные долги жителей Кубани связаны с неуплатой имущественных налогов — транспортного налога, налога на имущество, земельного налога. Надеяться на то, что задолженность государство «простит», не стоит. Так как «налоговая амнистия» предусматривает списание задолженности, образовавшейся у физических лиц по состоянию на 1 января 2015 года. Важно знать, что неуплата налогов в установленный законодательством срок может привести к ряду последствий, в том числе и дополнительные расходы.

Во-первых, начисляются пени на сумму задолженности за каждый календарный день просрочки в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации

Во-вторых, налоговый орган может обратиться в суд с иском о взыскании налога за счет имущества, в том числе денежных средств на счетах в банке и наличных денежных средств. При этом рассмотрение заявления и вынесение судебного приказа увеличит сумму долга на размер госпошлины (400 руб.).

После вынесения судебного приказа, материалы направляются в службу судебных приставов для взыскания. Судебные приставы возбуждают исполнительное производство и в случае отсутствия добровольной уплаты в срок, должник заплатит еще и исполнительский сбор в размере 7% от подлежащей к взысканию суммы, но не менее 1000 рублей.

Также взыскание задолженности может производиться путем удержания суммы долга из зарплаты самим работодателем на основании судебного решения, что в свою очередь может негативно отразится на репутации должника среди коллег и руководства.

Кроме того, приставы могут арестовать какое-либо имущество для последующей его реализации. Это может быть как мобильный телефон, так и автомобиль, в зависимости от суммы долга.

А тем, кто активно путешествует или собирается в отпуск важно помнить, что при определенных условиях неплательщику может быть ограничен выезд за пределы страны».