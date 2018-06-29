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Василий Уткин: Я не люблю сербов. А за что их любить?
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Василий Уткин: Я не люблю сербов. А за что их любить? 

Советский спорт 47 минут назад
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«Сербия меня вообще разочаровала. Кто-то написал, что я не болею за сербов, мне предъявили: «Как же ты так можешь? Это же братья». Но послушайте, самые страшные ссоры бывают между братьями. Война же не бывает врагоубийственной, она бывает братоубийственной.
Надеюсь, нам это не предстоит пережить ни в каком будущем — ни в обозримом, ни в необозримом. Я действительно недолюбливаю сербов. В конце концов, за что их любить? Это они втянули нас в Первую мировую войну. А эта манера биения себя в грудь, честно говоря, раздражает. Дай бог им всяческой удачи, но почему-то я болел за Бразилию», — сказал Уткин на своем канале в Youtube.
Напомним, сборная Сербии не сумела преодолеть групповой этап ЧМ-2018.
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