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Воспитанники школы-интерната в районе Аэропорт отправились в Крым
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Воспитанники школы-интерната в районе Аэропорт отправились в Крым 

Управа района Аэропорт города Москвы 43 минуты назад
Фото: Управа района Аэропорт города Москвы
Воспитанники расположенной в районе Аэропорт школы-интерната № 2 для слабовидящих детей отправились в лагерь в Крыму. В рамках программы «Лаборатория путешествий» школьники совершат пеший поход в горы. Об этом рассказал руководитель учебного заведения Павел Суворов.
— В походе ребятам предстоит научиться готовить на костре, ставить палатки, рубить дрова, а самое главное — они получат возможность испытать себя и постараются жить дружно в любой ситуации, — поделился Суворов.
Напомним, специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 2 расположена по адресу Большой Коптевский проезд, д. 5. (мю)
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