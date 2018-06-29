Воспитанники школы-интерната в районе Аэропорт отправились в Крым

Воспитанники расположенной в районе Аэропорт школы-интерната № 2 для слабовидящих детей отправились в лагерь в Крыму. В рамках программы «Лаборатория путешествий» школьники совершат пеший поход в горы. Об этом рассказал руководитель учебного заведения Павел Суворов

— В походе ребятам предстоит научиться готовить на костре, ставить палатки, рубить дрова, а самое главное — они получат возможность испытать себя и постараются жить дружно в любой ситуации, — поделился Суворов.

Напомним, специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 2 расположена по адресу Большой Коптевский проезд, д. 5. (мю)