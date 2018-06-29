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Электрогазосварщик ОЭМК стал победителем международного конкурса
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Электрогазосварщик ОЭМК стал победителем международного конкурса 

АиФ 29 минут назад
Фото: АиФ
Электрогазосварщик цеха металлоконструкций Оскольского электрометаллургического комбината Александр Штефан стал победителем VII открытого конкурса профмастерства, который прошёл на Белорусском металлургическом заводе (БМЗ) в городе Жлобин Гомельской области.
Соревнования собрали профессионалов электрогазосварки. Свои теоретические знания и практические умения в двух номинациях — механизированная сварка и ручная дуговая плавящим электродом — демонстрировали 23 представителя профессии. Благодаря участию российского предприятия — Оскольского электрометаллургического комбината — конкурс получил статус международного.
Судейская коллегия оценивала работы электрогазосварщиков по времени и качеству исполнения. В номинации «Механизированная сварка» Александр Штефан занял второе место, а в номинации «Ручная дуговая сварка плавящим электродом» стал победителем. Кстати, здесь первое место со 129 баллами завоевали три человека: помимо Александра — два работника БМЗ — Дмитрий Легинький и Евгений Гавриленко. Староосколец показал самый высокий результат по качеству сварки. Случай победы сразу трёх участников с такими высокими результатами войдёт в историю конкурса.
— Конечно, при выполнении практического задания были свои сложности, — признаётся Александр Штефан. — Механизированную сварку, например, делал с помощью полуавтомата, модель которого мне мало знакома. Во второй номинации, где требовалось провести ручную дуговую сварку плавящим электродом, трубу варили в сложном положении — под углом 45 градусов. Я знаком с такими заданиями по конкурсам профмастерства, а в моей повседневной работе это встречается не так часто.
Александр Штефан — победитель профессиональных соревнований со стажем. Восемь раз занимал первое место на конкурсах профмастерства, проводимых управлением главного механика ОЭМК. Был вторым на Всероссийском этапе конкурса профессионального мастерства в Белгороде. А также стал обладателем диплома победителя на одном из корпоративных конкурсов профмастерства Металлоинвеста.
— Сварщику всегда есть куда расти, — считает Александр. — Когда 14 лет назад я пришёл в цех металлоконструкций ОЭМК, то у меня поначалу не всё получалось, было тяжело. Помогли старшие наставники, моё упорство и желание освоить эту профессию. Теперь я знаю главный секрет мастерства — любить своё дело.
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