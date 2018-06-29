«Два разных человека»: Ирина Агибалова показала фото до и после преображения

Бывшую участницу скандального телешоу «Дом-2» Ирину Агибалову часто называют современной бабушкой, ведь в своем возрасте она демонстрирует не только поразительную внешность, но и активную общественную позицию. За ее страницей следят сотни тысяч поклонников, которым она показала, как изменилась в последние годы.

Многие женщины в возрасте 45+ нередко перестают следить за внешностью, поскольку считают свою жизнь очень стабильной — мужа больше не надо удивлять, ведь тот «никуда не денется», работа, дети и внуки отнимают все свободное время, а забота о лице и теле отходит на задний план. Телезвезда Ирина Агибалова не хотела мириться с таким положением вещей, потому решила действовать: «Вроде и цвет волос похож, но такая разница… Смотрю на себя и думаю… Что, ну что не так? Ответ: взгляд. Сегодня получила письмо от девушки, которая вчера случайно наткнулась на мою страничку и была удивлена переменам до глубины души, ранее она наблюдала меня на проекте. Знаете, что она заметила в первую очередь? Любовь к себе. И это неплохо. Главное, не кричать об этом на каждом углу, а просто полюбить себя и вы увидите, как изменится мир вокруг вас».

Сейчас знаменитость тщательно следит за своим весом, хотя и любит баловать домашних разными вкусностями. Она не скрывает, что прошла ряд косметических процедур для улучшения внешности, охотно делится секретами красоты и радует поклонниц вкусными рецептами. Ирина вспоминает, что впервые стала бабушкой в 45-летнем возрасте и тогда даже не думала меняться, ведь все у нее «было на своих местах» — муж, трое детей, но она чувствовала себя «полностью перечеркнутой» как женщина, поскольку занималась только семьей и домом: «Я все время вздыхала при взгляде в зеркало по утрам, терпеть не могла магазины одежды, потому что мне хотелось плакать от моего отражения в зеркале, ведь я всегда имела очень хорошую стройную фигуру, всегда! Но что было, то было, и я смирилась. Пока жизнь не встряхнула меня, встряхнула довольно жестко, где-то даже жестоко, и тут во мне проснулась я, я настоящая, всегда идущая напролом к своим целям».

В сети много тех, кого вдохновляют перемены Ирины Агибаловой и они даже берут с нее пример: «Раньше вы были красивой, а теперь искусственная». «Спасибо, что показали фото до и после преображения, действительно впечатляют перемены». «Вы совершенно правы … на первом месте должна быть любовь к себе». «Честно признаюсь, когда смотрела „Дом-2“, я вас недолюбливала. А недавно, подписавшись на вашу страничку, стала наблюдать совсем другого человека, любящего себя и свою семью. И дело далеко не во внешних переменах». «Я бы очень хотела стать таким же жизнелюбом как Вы». «Ого! Два разных человека».

«Вот что пластика делает! Но против ничего не имею! Были бы деньги!» «Сейчас искуственная, видно много переделок на вашем лице… Извините» «Что привело к осознанности? Зашла к вам на страницу… Вы просто прекрасны!» «Деньги и пиар вас поменял. Вот и все!» Недавно стало известно, что Ирина Агибалова не ограничивается эстетическими процедурами, она сделала пластическую операцию — липосакцию, поскольку ей мешали жировые отложения на ногах.