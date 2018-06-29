На выпускном в Тимирязевке выступят звезды эстрады

Выпускной бал состоится в Тимирязевской академии 29 июня. Ровно в 18.00 здесь начнется праздничная программа, которая продлится до раннего утра. Как рассказали в пресс-службе главного аграрного вуза, на праздник приглашены артисты театра «Русская песня» и многие другие «звездные» исполнители.

Напомним, что по многочисленным просьбам студентов выпускной вечер перенесли с Петровской площади в исторический парк академии. (мю)