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На выпускном в Тимирязевке выступят звезды эстрады
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На выпускном в Тимирязевке выступят звезды эстрады 

Управа района Тимирязевский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Тимирязевский города Москвы
Выпускной бал состоится в Тимирязевской академии 29 июня. Ровно в 18.00 здесь начнется праздничная программа, которая продлится до раннего утра. Как рассказали в пресс-службе главного аграрного вуза, на праздник приглашены артисты театра «Русская песня» и многие другие «звездные» исполнители.
— Для тимирязевцев выступят популярный певец Евгений Гор, ансамбль «Славянка», дуэт виртуозов «Братья Бондаренко», — поделилась представитель вуза Ирина Батуева.
Напомним, что по многочисленным просьбам студентов выпускной вечер перенесли с Петровской площади в исторический парк академии. (мю)
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