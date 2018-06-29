Как живут современные принцессы

В современном мире более трех десятков монархий. Причем какой бы титул ни носил глава государства, наследница все равно зовется принцессой. Ну и, конечно, не стоит забывать о тех, кто входит в королевскую семью не по кровному родству, а благодаря удачному замужеству. Недавно в мире появилась новая принцесса — 19 мая американская актриса Меган Маркл вышла замуж за принца Гарри . В честь этого события мы решили выяснить, как живут представительницы монарших династий и какие детали их биографии попадают в прессу.

Какими мы привыкли представлять себе принцесс? Домашнее образование, симпатичная мордашка, безукоризненные манеры и непременное умение вести себя в обществе — вполне себе образ в духе Диснея. Браки исключительно с представителями монарших семей и ни одного дурного слуха в прессе… Ну и, конечно, царственная особа знает, в какой руке держать вилку. Видимо, это в крови. Правда, жизнь не стоит на месте, и подобных принцесс остается все меньше и меньше, ведь любая девушка в первую очередь хочет жить нормальной человеческой жизнью, а не следовать давно устаревшим правилам.

Найти классический «принцессинский» образ становится все сложнее. Идеальным примером можно назвать разве что Александру Люксембургскую. Она перебрала, кажется, уже все королевские увлечения и добилась в них немалых высот: девушка играет в большой теннис, увлекается танцами, катанием на лыжах и плаванием. Говорит на пяти языках, помогает беженцам на Ближнем Востоке и сотрудничает с ООН . В честь нее даже назвали сорт розы. В общем, умница и красавица, ни одного пятнышка на репутации. Справедливости ради заметим, что ей всего двадцать семь лет и набедокурить она еще успеет. Так что будем следить за ее биографией.

Для сравнения давайте посмотрим, что же происходит на Востоке, ведь там множество стран с монархическим укладом и любовью строго блюсти традиции. Или уже нет? Пожалуй, если вспомнить принцессу Бутана Сонам, то все примерно так и есть. Девушка выглядит практически идеальной, прямо не человек, а фарфоровая статуэтка. Отчего же тридцатишестилетняя красотка до сих пор не замужем? Может, дело в том, что мужчины боятся умной женщины, ведь у принцессы есть ученая степень в области международных отношений Стэнфордского университета и степень магистра Гарвардской школы права… Такая помалкивать вряд ли будет. Внучка короля Таиланда Сириваннавари тоже современных взглядов. Она не только красива, но еще и успешно управляет своим бизнесом в сфере моды, который оценивается в тридцать пять миллиардов долларов. Сириваннавари — частая гостья Модных недель. Она славится своим отменным вкусом, и перед показами фотографы обожают снимать ее оригинальные образы. Кстати, в октябре 2008 года принцесса представила в Москве коллекцию в этническом стиле. А вот про личную жизнь девушки в прессе почти ничего нет. Лишь один раз фотографы поймали ее со спутником, но кто он — выяснить не удалось.

Ушли в отрыв

Скандалы, интриги, расследования… В век засилья папарацци и «желтой прессы» позорные пятна на белой рубашке монархии уже не спрячешь за высокими воротами дворца. Истории проштрафившихся особ королевских кровей оказываются на первых полосах таблоидов практически моментально. Даже не будем вспоминать про выходки народной любимицы принцессы Дианы, о них уже все давно рассказано. Лучше поговорим о самой яркой «плохой девочке» Германии. Ею по праву считается Глория фон Турн-и-Таксис, принцесса Баварии. Урожденная графиня фон Шенбург-Глаухау стала постоянной героиней светской хроники еще в 1980 году, когда в двадцатилетнем возрасте вышла замуж за принца Йоханнеса, который был старше ее более чем в два раза. За непредсказуемый нрав и вызывающее поведение Глорию прозвали «панк-принцессой», и она всячески поддерживала этот имидж: появлялась на публике с разноцветными волосами, лаяла на шоу Дэвида Леттермана и вообще была похожа больше на поп-звезду, чем на жену аристократа. Однажды в честь дня рождения мужа Глория устроила костюмированный бал, где выступал Мик Джаггер . Сама она щеголяла в наряде Марии-Антуанетты и даже надела жемчужную тиару, принадлежавшую ей. Пикантности празднику добавляли фонтаны с шампанским и гирлянды из немецких сосисок и колбас. Правда, в последнее время Глория остепенилась и в одном из последних своих интервью даже заявила, что самая главная проблема европейского общества — то, что в нем недостаточно чтут Бога.

В соседней Великобритании тоже не все спокойно, ведь там бедокурит принцесса Евгения Йоркская . В 2009 году дочь принца Эндрю поймали на краже бюстгальтеров, а через некоторое время в газетах появились снимки девушки из Таиланда, где она взасос целуется с подругой. То, что монаршая особа курит, ругается, проводит вечера в стрип-клубах и обожает загорать голышом, уже кажется сущей мелочью.

Есть и целые династии с дурной славой. Так, существует легенда, что на роду Гримальди лежит проклятие, согласно которому никто из потомков семьи не будет счастлив в любви, а если и полюбит, то скорая смерть разлучит пару. Браки многих правителей Монако заканчивались либо разводом, либо смертью одного из супругов. Жертвой проклятия стала и знаменитая Грейс Келли, гибель которой в аварии до сих пор остается неразрешенной загадкой. Ее дочери Каролина и Стефания не ушли от злого рока, успев заодно изрядно шокировать светскую публику. Например, замужества для них стали оригинальным хобби. За кого только сестры не выходили! Охранники, дрессировщики, акробаты… Младшая Стефания отличалась экстравагантностью с малых лет, гоняя по Монако на мотоцикле, распевая фривольные песни и флиртуя направо и налево. Один из ее романов — с собственным телохранителем Даниэлем Дюкрэ — вылился в самый скандальный мезальянс XX века, признать который отказался даже князь Ренье (впрочем, после рождения внучки старик оттаял и даже пожаловал зятю титул принца). Брак этот просуществовал недолго — вскоре папарацци удалось сделать снимок, на котором принц занимается сексом со стриптизершей, так что развод последовал незамедлительно. После расставания Стефания успела родить внебрачную дочь, а затем еще год пожить в новом браке с акробатом из Португалии. Старшая Каролина вела себя более подобающе и росла покладистым ребенком, но семейный рок настиг и ее. Брак принцессы со спортсменом Стефано Казираги закончился трагически. Пара обзавелась тремя детьми, но через семь лет Стефано погиб в аварии во время гонок на лодках. Сначала Каролина обрила голову и впала в депрессию, а потом последовала примеру сестры и начала менять мужчин как перчатки. Правда, она крутит романы исключительно с богатыми и знатными, хоть и здесь случаются промашки. К примеру, одного из ее бывших мужей, принца Эрнста Ганноверского, не раз ловили за отправлением естественных нужд на публике.

По стопам Золушки

Молодые принцы все чаще берут в жены простолюдинок. И если раньше это вызывало нешуточные скандалы и непременное отречение от престола (стоит вспомнить историю принца Эдуарда и Уоллис Симпсон), то сейчас на подобные выходки все чаще смотрят сквозь пальцы. В итоге обычные девушки становятся принцессами, а потом и королевами.

Живое доказательно тому — датская принцесса Мэри, которую в стране просто обожают. Но вряд ли восемнадцать лет назад Мэри Дональдсон подозревала, что станет принцессой, когда решила выпить в сиднейском баре с друзьями. Туда же зашел принц Фредерик, оказавшийся в городе в рамках визита, связанного с Олимпийскими играми. Пара долгое время поддерживала отношения на расстоянии, но в итоге сочеталась браком. Сейчас Мэри помогает беженцам, ведет исследовательские программы о вреде ожирения, растит четверых детей и готовится когда-нибудь взойти на датский трон.

Пловчиха из Южной Африки Шарлин Уитсток тоже встретила своего будущего мужа по чистой случайности. Причем на тех же самых Олимпийских играх 2000 года в Сиднее. Принц Монако Альберт как раз приехал поболеть за атлетов. Поговаривают, что он влюбился в девушку, поскольку она безумно похожа на его мать, Грейс Келли. Произойти свадьбе не помешал даже скандал, вспыхнувший незадолго до торжества: поползли слухи, что Шарлин передумала выходить замуж из-за измены жениха. Но слухи остались слухами, и 1 июля 2011 года брак был зарегистрирован. Через три года Шарлин родила близнецов: мальчика и девочку.

Знойная испанка Летиция Ортис была не просто красивой девушкой, а известной журналисткой. Своего будущего мужа принца Филиппа она встретила, когда освещала потопление нефтяного танкера. Через пару лет они сыграли свадьбу, а вскоре король Испании Хуан Карлос I отрекся от престола в пользу своего сына, мужа Летиции. Таким образом, она стала первой с 1879 года королевой страны испанского происхождения.

Не забудем и про ту, о ком громче всех верещали СМИ в 2010 году, когда состоялась ее помолвка с принцем Уильямом . К слову, официальный титул Кейт Миддлтон — герцогиня: в соответствии с традицией она не именуется принцессой. Правда, когда-нибудь ее назовут принцессой Уэльской, но лишь в случае, если ее муж станет первым в очереди наследования престола (говорят, что королева вот-вот передаст правление Чарльзу). Так или иначе, Кейт давно стала олицетворением образа современной принцессы: удачный имидж и адекватность стали рецептом успеха. Кэтрин и Уильям не торопились жениться; если верить прессе, девушка долго решалась на эту сложную роль и была готова отказаться. Тем не менее свадьба состоялась. Сегодня Кейт воспринимают по-разному: кто-то считает, что она рекламирует образ женщины, определяющей себя через удачный брак; кто-то называет ее ролевой моделью — занимается благотворительностью, скромная, веселая, одевается не слишком помпезно. Вряд ли нам когда-нибудь удастся пробиться сквозь стену, выстроенную вокруг нее пиарщиками, но это и необязательно — мелочи выдают приземленность, проникнувшую в британский двор вместе с герцогиней. Ведь мы-то знаем, что принц Уильям называет свою жену бананом, а сама Кейт небрежно носит кроксы. Все это, впрочем, не мешает британскому двору нанять специального человека, чтобы тот следил за раздувающимися юбками Кейт и берег ее от повторения знаменитого конфуза.

Конкуренцию ей уже составила новоявленная супруга принца Гарри американская актриса Меган Маркл. От карьеры ей, конечно, пришлось отказаться. Только в этом случае королева была согласна принять разведенную мулатку в семью. Избранниц двух британских принцев сравнивают все кому не лень. Во-первых, Кейт и Меган ровесницы. Во-вторых, популярность жены Гарри уже бьет рекорды супруги Уильяма. Однако их самих не сильно тревожат разговоры о соперничестве. Инсайдеры спешат сообщить, что девушки относятся друг к другу по-сестрински. «Я уверен, что Кейт сделает все возможное, чтобы помочь Меган», — сказал источник при дворе.

Настоящий мужчина

Разве только представителям сильного пола позволено нарушать правила? В наш век феминизма это становится атавизмом, и принцессы тоже все чаще выбирают в мужья самых обычных парней, подтверждая, что брак по любви намного лучше, чем по расчету. Да-да, выбирают сами, а не ждут милости от мужчин.

Именно так поступили обе дочери короля Швеции, Мадлен и Виктория. Кстати, Виктория находится первой в очереди на трон, но она хотела отказаться от этого ради будущего супруга. В 2002 году у девушки начался роман с ее личным тренером Даниэлем Вестлингом. Решив выйти за него замуж, Виктория была готова распрощаться с шансом занять трон, однако правительство Швеции одобрило этот союз. Виктория вообще отличается новаторскими взглядами. К примеру, она не любит скрывать от людей факты своей биографии и спокойно рассказывает в интервью о пережитой анорексии или о том, что страдает от прозопагнозии, из-за чего не может запомнить лица даже близких людей. Кронпринцесса остра на язык. Однажды она ответила назойливому репортеру: «Глупые вопросы заслуживают глупых ответов». А кроме того, девушка прошла военную подготовку в Шведском колледже обороны. Разобрать и собрать автомат Виктория может с закрытыми глазами.

Ее младшая сестра Мадлен давно стала любимицей мировых СМИ, ее успеху завидует даже Кейт Миддлтон. Принцесса Мадлен наделала много шума, расторгнув помолвку с Йонасом Бергстремом , узнав, что он изменяет ей со студенткой. В 2010 году она познакомилась с американским бизнесменом Кристофером О’Нилом. Понимая, что взойти на престол Мадлен не удастся, ее родители легко дали разрешение на брак. Сейчас супруги живут в Лондоне и воспитывают дочь Леонор и сына Николаса. Все важные события, в том числе крестины детей, они делают достоянием общественности, чему пресса очень рада. Соперничество между герцогиней Кембриджской и Мадлен возникло давно. Кейт даже отсутствовала на свадьбе принцессы. По слухам, Кэтрин, которую контролирует королева Елизавета, раздражает, что родители Мадлен позволяют дочери поступать как она хочет.

Год назад внучка императора Японии принцесса Мако объявила о помолвке с юристом Кеи Камуро. Ради этого союза ей, естественно, пришлось отказаться от своих монарших привилегий. На вопрос, что же заставило Мако пойти на столь серьезный шаг, она ответила: «Он покорил меня своей улыбкой — яркой, как солнце. С течением времени я узнала, что Кеи искренний, целеустремленный работяга, и у него большое сердце». По большому счету она последовала примеру своей тетушки принцессы Саяко. В 2005 году та вышла замуж за обычного дизайнера Есики Курода. Покинув семью, она взяла фамилию супруга и занялась изучением птиц. В качестве компенсации Императорский дом выплатил паре более миллиона долларов.

Избранником норвежской принцессы Марты Луизы стал писатель Анри Бен. Они поженились в 2002 году и сразу же выпустили книгу о жизни до брака. Принцесса, по ее признанию, с детства хотела быть дочерью простых людей — и брак с Анри стал для нее возможностью приблизиться к мечте. У пары родились три дочери, но недавно они объявили о разводе, что стало первым подобным случаем в истории норвежской королевской семьи.