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Меган Маркл подстрекают к предательству
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Меган Маркл подстрекают к предательству 

Дни.ру 41 минуту назад
Меган Маркл снова попала в неловкую ситуацию. На этот раз дело касается голливудских друзей актрисы.
Мари-Шанталь — кронпринцесса Греции, принцесса Датская и жена принца Павла Греческого в одном лице, дала совет Меган Маркл. По словам монаршей особы, герцогине Сассекской необходимо сменить круг общения.
Принцесса убеждена, что Меган надо перестать поддерживать связь с друзьями из Голливуда. «Ей придется уйти из мира звезд кино, чтобы тихо влиться в жизнь других звезд — королевской семьи. Ей повезло иметь современного и чувствительного мужчину на своей стороне. Гарри будет рядом, чтобы вести ее в новый мир», — считает Мари-Шанталь.
При этом греческая принцесса уверена, что из Меган получится прекрасная герцогиня. «Не могу дождаться, чтобы увидеть, как роль Меган будет развиваться. Я уверена, что все будут ее поддерживать и в конечном счете, Меган добьется успеха», — отметила Мари.
Между тем, это не первый посторонний человек, который лезет к Маркл с советами. Ранее новоиспеченной жене принца Гарри советовали как себя вести в обществе и осуждали за публичное проявление чувств. Меган равнодушно реагирует на подобного рода доброжелателей. Не прокомментировала актриса и подстрекательство Мари-Шанталь предать старых друзей.
Напомним, что венчание принца Гарри и Меган Маркл прошло 19 мая в Виндзорском замке. Торжественная церемония состоялась в часовне Святого Георга. Обвенчал Гарри и Меган архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби. На свадьбе присутствовали около 600 гостей.
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