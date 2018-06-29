Цветы из мусорки и счет за ухаживание. Девушки вспомнили истории о парнях‐скрягах

Зачастую парни ‐ не те рыцари, которых ожидают встретить девушки. Пользовательница @vos_yeux запустила флешмоб ‐ она попросила дам, пострадавших от альфонсов или чрезмерно жадных парней, рассказать свои истории. Ей ответили сотни пользователей. Они рассказали о заметках в телефонах возлюбленных с подписью «Настины долги», букетах из мусорного ведра и других «подвигах лайфхакеров».

История @karinayuseeva — настоящая классика, которую можно взять на заметку. Как настоящая хозяйка, она приготовила ужин и попросила парня захватить к нему бутылочку вина. Томно созерцая ценники парень бросил: «Я пить не буду, если только ты, но если хочешь — куплю нам пиво». На ужине обе банки выпил он.

Иногда парни проявляют чудеса находчивости. @heyDorian рассказала, как на свидании с новым избранником они проходили мимо мусорного ведра у метро. Из ведра торчал букет, парень замешкался и стал поджидать удачного момента. Через мгновение, «жестом Амаяка Окапаня» он подарил ей это «великолепие из пары роз».

Позже, во время похода по «Ашану» , парень решил сделать широкий жест и предложил заказать на ужин «все, что хочешь». На кассе безнадежный любовник сделал вид, что у него пропало зрение.

Другой любовник был в затруднительном положении, он искал работу (хотя @mrsjackssparrow очень в этом сомневается), но все равно водил девушку на свидания. Когда появились первые разногласия, молодой человек предложил ей остаться друзьями и выставил счет в семь тысяч рублей — сумма, которую он потратил на ухаживания.

Оказалось, что брать с собой пакетик чая, чтобы не тратиться в ресторанах — хит среди такого типа свиданий. Некоторые, даже не страдая от бедности, просят по итогу свидания деньги, например, на бензин к их «лексусу». Некоторые девушки сами заботятся о статусе «филантропа» их молодых людей. Как рассказала @ingosa9116, подруга частенько передавала свою кредитную карту парню во время похода в бары с его друзьями. Пользователи причислили ее к святым.

Бывает, что истории все-таки заканчивались «хеппи-эндом». @olyagrey24 вспоминает, как парень занимал у нее и ее бабушки деньги, iPhone (который попытался забрать после разрыва) и на вырученное ездил к другой девушке. Как оказалось, у нее он тоже брал в долг и на те же цели. Теперь три девушки стали подругами и ситуация кажется им далеко не такой трагичной, как раньше.

На финансовые затруднения своего избранника точно не может пожаловаться канадская исполнительница Граймс. Американскому бизнесмену Илону Маску исполнилось 48 лет. В комментариях к его посту в Instagram, девушка миллиардера поздравила «своего демона» на русском языке.