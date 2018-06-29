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Пьяный ирландец швырнул жареную курицу в бывшую и пошел под суд
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Пьяный ирландец швырнул жареную курицу в бывшую и пошел под суд 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Пьяный ирландец, бросивший в бывшую девушку жареную курицу, предстал перед судом. Об этом сообщило издание The Sun.
В январе этого года Колин Комиски (Colin Comiskey) в порыве гнева схватил подругу Эдден Ван де Вюссе (Ellen Van De Vusse) и швырнул в нее курицу. Пеньюар девушки покрылся кусочками жира и жареного мяса. После этого женщина заперлась в ванной и вызвала полицию.
Обвинитель заявил, что пара рассталась за пару месяцев до инцидента после трех лет отношений и поссорилась из-за жилищных условий.
В день инцидента Комиски вернулся домой в половине десятого вечера и был сильно пьян. Он ласково предложил ей встать с постели. Когда Вюссе отказалась, тот разозлился и заявил, что принес поесть. Девушка была не голодна, американец разозлился и толкнул ее в грудь, но удар не возымел эффекта. Тогда Комиски схватил курицу и ударил ей женщину, а также принялся бить кухонную мебель и телевизор.
Мужчина признал, что действительно нападал на жену и был выпущен под залог при условии, что он не будет пытаться связаться с ней. Приговор огласят 12 июля, максимальное наказание за избиение составляет шесть месяцев тюрьмы.
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