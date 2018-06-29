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Педагоги челябинского интерната, воспитанники которого пожаловались на изнасилования, просят его не закрывать
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Педагоги челябинского интерната, воспитанники которого пожаловались на изнасилования, просят его не закрывать 

Newsru.com 1 час назад
Фото: Newsru.com
Педагоги челябинской школы-интерната, семеро воспитанников которого рассказали о сексуальном
насилии
со стороны четырех учителей и двух посторонних мужчин, попросили прокуратуру не закрывать учебное заведение. Свою просьбу они высказали во время встречи с и. о. прокурора области Виталием Лопиным, который проводил выездной прием.
"В ходе приема принято семь граждан по вопросам о нарушениях жилищных прав, сокращении рабочих мест в связи с закрытием […] школы-интерната, нарушениях прав несовершеннолетнего ребенка, обжаловании приговора суда", — цитирует
Ura.ru  прокуратуру Челябинской области.
На прошлой неделе издание сообщало со ссылкой на источники, что интернат закроют 31 августа, а по заявлению его бывших сотрудников заведено уголовное дело о клевете. Воспитанников должны перевести в другие учреждения. По официальной версии, поводом для закрытия стало не уголовное дело, а проблемы с водоснабжением.
Скандал в школе-интернате, полное название которого «Лазурненская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья», разгорелся в феврале 2018 года.
Несколько воспитанников рассказали своим приемным родителям, что не раз подвергались изнасилованиям с участием педагогов и неизвестных мужчин. Причем рассказы всех детей, которым на момент взятия под опеку было 10-14 лет, совпадали в мельчайших подробностях.
Согласно показаниям ребят, их насиловал некий взрослый мужчина по имени Серега во время походов на озеро «на картошку и рыбалку». Кроме того, одна из воспитательниц якобы на глазах у детей устраивала оргии с мужем, а потом привлекала к «развлечениям» подростков.
В феврале Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту изнасилования сирот, но в середине марта разрешил
вернуться к работе
педагогам школы-интерната: они успешно прошли проверку на полиграфе, к ним замечаний нет. Однако одна из приемных родительниц высказала опасение, что воспитатели могли фальсифицировать результаты проверки на полиграфе, приняв транквилизаторы, к которым у них есть свободный доступ.
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