Мать осужденного в России украинца Клыха рассказала о переводе сына из колонии в психбольницу

Украинец Станислав Клых,

приговоренный

в России к 20 годам лишения свободы за участие в чеченской войне на стороне сепаратистов и объявивший в середине апреля

частичную гододовку, переведен из колонии в психиатрическую больницу. Об этом рассказала накануне украинскому телеканалу

"Прямий"

О переводе Клыха в психбольницу сообщила и мать заключенного Тамара Клых. Также она со ссылкой на адвоката рассказала о значительном ухудшении здоровья сына.

"На сегодня я заказала переговор с ним. Разговор не состоялся — его отправили в психическую больницу. Я позвонила Татьяне Щур, правозащитнику в России. Она говорит, что был у него адвокат. Сказал, что он (Клых. — Прим. NEWSru.com ) в очень плохом состоянии, поэтому не смог даже поговорить с ним. Говорит: «Я думаю, его отправят в больницу». Он какие-то документы подписал, а какие, я не знаю. В общем, его отправили наверное в больницу".

Последний раз Тамара Клых разговоривала с сыном 7 июня. В середине апреля украинец объявил частичную голодовку в верхнеуральской колонии, требуя перевести его в другую тюрьму.

В мае 2016 года Верховный суд Чечни приговорил Станислава Клыха и Николая Карпюка к 20 и 22,5 годам заключения соответственно в колонии строгого режима за участие в незаконных бандформированиях на Северном Кавказе в 1994 году.

По версии российского следствия, Карпюк и Клых входили в праворадикальную украинскую организацию УНА-УНСО ("Украинская национальная ассамблея — Украинская народная самооборона"), созданную на Украине в начале 1990-х годов для «противодействия российским властям в любой форме и уничтожения граждан Российской Федерации русской национальности».

В СК считают, что в конце 1994 — начале 1995 года украинцы воевали против российских федеральных сил в составе вооруженных формирований самопровозглашенной республики Ичкерия (Чечня). Они принимали участие в боях с российскими войсками в Грозном, в частности в боях в районе площади Минутка и у президентского дворца. В приговоре утверждалось, что с 31 декабря 1994 по 5 января 1995 года украинские националисты убили 30 российских военнослужащих и покушались на жизнь еще 15 солдат.

Правозащитники неоднократно отмечали, что уголовное дело против Карпюка и Клыха было сфабриковано. Они указывали на несостыковки в заявлениях следствия. Сам Карпюк неоднократно заявлял, что вынужден был под пытками оговорить себя и многих невинных людей, поскольку сотрудники ФСБ угрожали жизни и здоровью его несовершеннолетнего сына. Украинский МИД назвал приговор Карпюку и Клыху «позорным», а их самих — «политическими заложниками».

Стоит отметить, что в последнее время Украина и Россия активизировали усилия по решению вопроса относительно судьбы своих граждан, осужденных в обеих странах. Ранее в пятницу Денисова сообщила о готовности Киева передать Москве

23 россиянина, осужденных на Украине за подготовку терактов, шпионаж и боевые действия, в обмен на 23 украинцев из российских тюрем.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на это ответила, что предлагаемый украинской стороной способ взаимной передачи лиц для отбывания ими наказания на территории другой страны невыполним, поскольку речь идет о лицах, имеющих как гражданство РФ, так и Украины. Поэтому прежде двум странам надо решить вопрос об их статусе путем заключения двустороннего соглашения, пояснила российский омбудсмен

При этом еще 14 июня Денисова и Москалькова

обменялись

списками из 34 заключенных в каждом и составили план их посещения в России и на Украине. Как сообщалось, программа визитов расписана до августа.

Среди тех, кого собиралась навестить Денисова, был и Клых. Впрочем, вероятность этой встречи остается под вопросом после инцидента в Ямало-Ненецком автономном округе, куда украинский омбудсмен приехала навестить режиссера Олега Сенцова , но в итоге не была допущена дальше ворот колонии «Белый лебедь» в городе Лабытнанги. Москалькова попала в исправительное учреждение в тот же день, после чего рассказала об удовлетворительном состоянии здоровья Сенцова.

В июне 2016 Минюст Украины

направлял

российской стороне запрос о выдаче Карпюка и Клыха для дальнейшего отбывания наказания на родине. Министерство юстиции РФ подтвердило, что получило этот документ. Спустя полгода России был направлен

аналогичный запрос