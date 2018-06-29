Эффектная Водянова подогрела интерес публики провокационным снимком

Супермодель российского происхождения, телеведущая и общественный деятель — 35-летняя Наталья Водянова сумела подогреть интерес публики, показав роскошную фигуру. Будучи мамой пятерых детей: 16-летнего Лукаса Александра, 12-летней Невы, 10-летнего Виктора (от брака с британским аристократом, Джастиным Тревором Беркли Портманом), 4-летнего Максима и 2-летнего Романа (от отношений с французским бизнесменом Антуаном Арно ) — Наталья Водянова не перестает восхищать поклонников точеной талией и безупречными формами.

К слову, несмотря на плотный рабочий график, светская львица нашла время на то, чтобы посетить открытие чемпионата мира по футболу в России. На матчи Наталья Водянова ходит вместе со старшими детьми. По словам модели, ее семья может болеть не только за российскую сборную, но и за французов и англичан.

Сразу после родов, Наталья Водянова вышла из декретного отпуска и спустя два месяца блистала на подиуме, демонстрируя соблазнительные формы. Модель украсила обложку популярного глянца, примерив брючный костюм нежно-розового оттенка. Примечательно, что на фото Водянова позирует без белья, прикрыв грудь жакетом. (function ($) {var $el=$ ("#insta-1812423026547114218_235258491"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.25)+228;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.25)+228;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);

«Богиня», «Цвет просто шикарный! Не видела в продаже», «А одежда где?!», «Пудровый — это ваш цвет», «Восхитительная, и как всегда красивая!», «Ах, какие формы!», «Наталья, вы очень красивая, как вам удается сохранять такую фигуру?!» — задаются вопросом поклонники.

В обычно жизни Наталья Водянова редко пользуется косметикой, предпочитая естественную, природную красоту. Модель может позволить себе откровенную фотосессию, о такой фигуре мечтают даже начинающие манекенщицы.