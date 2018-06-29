Сам ты — Наташка

Как странно, удивительно повернулся вдруг чемпионат по футболу. Кто бы мог подумать, что Мундиаль обострит «половой вопрос» дорогих россиян.

Что М страшно обидятся на Ж! Ведь Ж, негодные, созданные лишь для того, чтобы обслуживать российских М, мыть им ноги и пить потом ту воду, — стали вдруг активно флиртовать с болельщиками из других стран.

Я оговорюсь сразу — среди российских мужиков есть достойные, адекватные, без проблем в голове и в штанах — они-то, конечно, с женским полом живут в гармонии. Им в голову не придет устраивать девчонкам травлю в соцсетях за размещенную фотку с какими-нибудь мексиканцами. А обиженки, мужичонки с заниженной самооценкой, просто встали стеной — тощим плечиком к плечику — и пошли в крестовый поход против «оскорбляющих высокое звание российских женщин».

Наташки, шлюхи — это самое безобидное из тех прозвищ, которыми неполноценные мущщинки награждают девчонок. Хейтерство, доходящее до абсурда — пожелания «сдохнуть от СПИДа», угрозы изувечить, изуродовать, если еще хоть раз увидят подобное. Оскорбления. Фотожабы. Это самая настоящая виртуальная война, которую М объявили Ж.

В общем-то, всегда такое было, и «Маша Б» всегда писали на стене дома, где жила красивая девчонка, посмевшая прогуляться с парнем из соседнего района. А самому парню — по морде, чтобы больше не смел сюда соваться! Только вот интернет дал этим неполноценным омега-самцам карты в руки: травить теперь можно массово и безнаказанно, называясь хоть «санитаром леса», хоть «россиянином». Особенно отличилась в этом социальная сеть «ВКонтакте». Хотя — даже на центральных каналах, даже на страницах главных газет тема «неподобающего поведения русских женщин» широко освещена.

Удивительно просто, сколько желчи, злобы, сколько нерастраченной энергии бросают эти омежки на то, чтобы «поставить русских баб на место». По мнению таких вот мужичат, девушки, общающиеся с иностранцами, «позорят себя и страну».

Пацаны, а в корень посмотреть не хотите? Известно ведь, что «на десять девчонок по статистике девять ребят». Из тех девяти еще — пара алкашей, пара безработных, один импотент, у одного в голове копошатся тараканы размером со слона. А, еще обязательно — маменькин сынок. Два.

Вот и считайте, сколько осталось мужиков на ядреных русских девчонок. Которые, как всегда, коня на скаку остановят, в горящую избу войдут.

Идите дальше, пейте свое пиво, скальтесь кариозными зубами про «русских женщин». Это только начало большой войны, которую вы заранее уже проиграли. Демографы и социологи давно бьют в колокола: русские мужчины в большинстве своем выродились, они стремительно исчезают как класс. Пока еще — есть, есть хорошие мужики, настоящие. Крепкое мужское плечо, на которое так хочется опереться. Но их становится все меньше.

А вы, создающие сообщества «за чистоту русских женщин», — подойдите к зеркалу, поглядитесь. Сами вы Наташки.