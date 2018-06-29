«Солдата на фельдмаршала не меняю!»: что случилось с сыном Сталина Яковом

Жизнь старшего сына Сталина Якова Джугашвили по сей день изучена плохо, в ней много противоречивых фактов и «белых пятен». Историки спорят и о плене Якова, и о его отношениях с отцом.

Рождение

В официальной биографии Якова Джугашвили годом рождения назван 1907 год. Место появления старшего сына Сталина на свет — грузинское село Бадзи. В некоторых документах, в том числе и в протоколах лагерных допросов, указывается другой год рождения — 1908 (такой же год был указан в паспорте Якова Джугашвили) и другое место рождения — столица Азербайджана Баку.

Это же место рождения указано и в автобиографии, написанной Яковом 11 июня 1939 года. После смерти матери, Екатерины Сванидзе, Яков воспитывался в доме ее родственников. Дочь родной сестры матери так объясняла путаницу в дате рождения: в 1908 году мальчик был крещен — этот год он сам и многие биографы считали датой его рождения.

10 января 1936 года у Якова Иосифовича родился долгожданный сын Евгений. Его матерью была Ольга Голышева — гражданская супруга Якова, с которой сын Сталина познакомился в начале 30-х. В двухлетнем возрасте Евгений Голышев якобы благодаря хлопотам своего отца, который, впрочем, никогда не видел сына, получил новую фамилию — Джугашвили.

Дочь Якова от третьего брака, Галина, крайне категорично отзывалась о «брате», ссылаясь на отца. Он был уверен, что «никакого сына у него нет и быть не может». Галина утверждала, что ее мать — Юлия Мельцер — финансово поддерживала женщину из-за страха, что история дойдет до Сталина. Эти деньги, по ее мнению, могли принять за алименты от отца, что помогло зарегистрировать Евгения под фамилией Джугашвили.

Существует мнение, что Сталин был холоден в отношениях со старшим сыном. Их взаимоотношения, действительно, не были простыми. Известно, что Сталин не одобрил первый брак своего 18-летнего сына, а неудачную попытку Якова лишить себя жизни сравнил с поступком хулигана и шантажиста, велев передать, что сын может «отныне жить, где хочет и с кем хочет».

Но самым ярким «доказательством» нелюбви Сталина к сыну считается знаменитое «Солдата на фельдмаршала не меняю!», сказанное по легенде в ответ на предложение спасти пленного сына. Между тем, существует целый ряд фактов, подтверждающих заботу отца о сыне: от материальной поддержки и проживания в одной квартире до подаренной «эмки» и предоставления отдельной квартиры после женитьбы на Юлии Мельцер.

Учеба

Факт учебы Якова в артиллерийской Академии имени Дзержинского — неоспорим. Только детали этого этапа биографии сына Сталина разные. Например, сестра Якова Светлана Аллилуева пишет, что он поступил в Академию в 1935 году, когда приехал в Москву.

Если исходить из того, что в Москву Академия была переведена из Ленинграда только в 1938, более убедительными оказываются сведения приемного сына Сталина Артема Сергеева , который говорил, что Яков поступил в академию в 1938 году «сразу то ли на 3, то ли на 4 курс». Ряд исследователей обращают внимание на то, что не было опубликовано ни одного снимка, на которых бы Яков был запечатлен в военной форме и в компании сокурсников, как нет ни одного зафиксированного воспоминания о нем товарищей, учившихся с ним вместе. Единственный снимок сына Сталина в лейтенантской форме сделан предположительно 10 мая 1941 года, незадолго до отправки на фронт.

Фронт

Яков Джугашвили в качестве артиллерийского командира мог быть отправлен на фронт по разным данным в период с 22 по 26 июня — точная дата до сих пор неизвестна. За время боев 14 танковая дивизия и входящий в нее 14 артиллерийский полк, одной из батарей которого командовал Яков Джугашвили, нанесла ощутимый урон противнику. За битву под Сенно Яков Джугашвили был представлен к ордену Красного Знамени, но по каким-то причинам его фамилия под номером 99 была вычеркнута из Указа о награждении (по одной из версий по личному указанию Сталина).

В июле 1941 года отдельные части 20-й армии были окружены. 8 июля при попытке выйти из окружения Яков Джугашвили пропал, и, как следует из рапорта А. Румянцева, искать его прекратили 25 июля.

По распространенной версии, сын Сталина попал в плен, где спустя два года погиб. Однако его дочь Галина заявляла, что история с пленом отца была разыграна германскими спецслужбами. Широко растиражированные листовки с изображением сына Сталина, сдавшегося в плен, по замыслу фашистов, должны были деморализовать русских солдат. [С-BLOCK]

В большинстве случаев «фокус» не проходил: как вспоминал Юрий Никулин , солдаты понимали, что это провокация. Версию о том, что Яков не сдавался в плен, а погиб в бою поддерживал и Артем Сергеев, напоминая, что не было ни одного достоверного документа, подтверждающего факт пребывания сына Сталина в плену.

В 2002 году Центр криминалистики Министерства обороны подтвердил, что фотографии, размещенные на листовке, были фальсифицированы. Было также доказано, что письмо, якобы написанное пленным Яковом отцу, — еще одна фальшивка. В частности, Валентин Жиляев в своей статье «Яков Сталин не был в плену» доказывает версию, что роль пленного сына Сталина исполнял другой человек.

Смерть

Если все-таки согласиться с тем, что Яков находился в плену, то по одной из версий во время прогулки 14 апреля 1943 года он бросился на колючую проволоку, после чего часовой по фамилии Хафрих выстрелил — пуля попала в голову. Но зачем было стрелять в уже мертвого военнопленного, который мгновенно скончался от электрического разряда?

Заключение судмедэксперта дивизии СС свидетельствует, что смерть наступила вследствие «разрушения нижней части мозга» от выстрела в голову, то есть не от электрического разряда. По версии, основанной на показаниях коменданта концлагеря Ягердорф, лейтенанта Зелингера, Яков Сталин умер в лазарете при лагере от тяжелой болезни. Часто задается и другой вопрос: неужели Яков на протяжении двух лет плена не имел возможности свести счеты с жизнью? Некоторые исследователи объясняют «нерешительность» Якова надеждой на освобождение, которую он питал до тех пор, пока не узнал о словах отца. По официальной версии тело «сына Сталина» немцы кремировали, а прах вскоре отправили в свое управление безопасности.