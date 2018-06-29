Павел и Мария Погребняк проводят с детьми шикарный отпуск в Дубае

Звездное семейство делится яркими кадрами с отдыха.

Мария Погребняк — дизайнер одежды, бизнесвумен, певица и супруга известного футболиста Павла Погребняка — проводит заслуженный отпуск с мужем и детьми в Объединенных Арабских Эмиратах, в Дубае.

Фотографиями с отдыха звездное семейство охотно делится с прессой и пользователями соцсетей; судя по ярким снимкам, Павел и Мария Погребняк проводят с детьми поистине шикарный отпуск: нежатся на пляже, плавают с дельфинами, играют в настольный теннис…

Публикация от Maria Pogrebnyak-Shatalova (@mariapoga_)

28 Июн 2018 в 11:30 PDT Публикация от Maria Pogrebnyak-Shatalova (@mariapoga_)

22 Июн 2018 в 10:46 PDT Помимо прочего, супруга Павла Погребняка охотно демонстрирует идеальное тело в стильных купальниках.

Многие поклонники Марии Погребняк восхищаются ее шикарной фигурой; однако есть и те, кто уже успел распереживаться за звездную маму, считая ее болезненно худой. На взволнованные реплики знаменитость ответила:

Прочитала все ваши комментарии! Не переживайте за мои ножки, я о них мечтала всю жизнь! Сколько было вложено сил в эти ровные, тоненькие ножки, после родов я не вылезала из зала, полностью отказалась от сладкого и мучного, только овощи и отварной белок. Сейчас я довольна своим телом.

Напомним, Павел и Мария Погребняк были знакомы еще со школьных лет, а поженились в 2014 году. В звездном семействе подрастают трое сыновей Артем, Алексей и Павел.

Фото: Instagram

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