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Отпуск на природе: как сделать фото, которые соберут тысячи лайков
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Отпуск на природе: как сделать фото, которые соберут тысячи лайков 

Я Покупаю 1 час назад
Фото: Я Покупаю
1. Вид из палатки
Любой пейзаж, даже не самый захватывающий, будет смотреться очень выигрышно, если использовать вход в палатку в качестве рамки. Если палатка яркая — еще лучше: готовый фотошедевр! Ищете яркую и комфортную палатку? Вы можете приобрести ее в интернет-магазине «Создай себя». Все палатки выполнены из водонепроницаемой ткани и надежно защитят вас от сырости и холода.
Палатка Сoolwalk в «Создай себя», цена: от 1 780 руб.,
заказать: +7 (800) 234-74-84​
Палатка Kumyang в «Создай себя», цена: от 3 350 руб.,
заказать: +7 (800) 234-74-84​
2. Сквозь костер
Помните знаменитую фразу про то, что человек может не отрываясь смотреть на огонь? Теплый свет пламени костра создает идеальное освещение для вечерних фото — вне зависимости от того, насколько живописно вокруг, вы получите очень эмоциональный снимок.
3. Случайный кадр
Чтобы фотография не выглядела постановочной, попросите сфотографировать вас в процессе какой-либо деятельности, но не смотрите в камеру. Возникнет впечатление, что это совершенно случайный кадр, на котором вы прекрасно получились.
4. Смещение ракурса
Стандартный вариант фото — когда главный акцент расположен в центре кадра. Попробуйте сместить его в угол — и вы получите намного более интересный и яркий снимок.
5. Все с собой!
Собираясь в поход, сложите все, что собираетесь взять с собой, в прямоугольник или квадрат, и сделайте кадр сверху. Вы удивитесь, насколько интересными получаются снимки совершенно обычных вещей! Если центром композиции станет стильная куртка от интернет-магазина Membranashop.ru и фабрики Pretender, ваше фото наберет еще больше лайков! Не говоря уже о том, что она точно пригодится вам во время внезапной грозы и ночных посиделок у костра.
Мужская куртка в Membranashop.ru,
цена: от 7 040 руб., заказать: +7 (812) 670-48-34​
Куртка «Меркури» в Pretender, цена: от 23 000 руб.,
заказать: +7 (903) 144-40-80​
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