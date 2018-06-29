Отпуск на природе: как сделать фото, которые соберут тысячи лайков

1. Вид из палатки

Любой пейзаж, даже не самый захватывающий, будет смотреться очень выигрышно, если использовать вход в палатку в качестве рамки. Если палатка яркая — еще лучше: готовый фотошедевр! Ищете яркую и комфортную палатку? Вы можете приобрести ее в интернет-магазине «Создай себя». Все палатки выполнены из водонепроницаемой ткани и надежно защитят вас от сырости и холода.

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2. Сквозь костер

Помните знаменитую фразу про то, что человек может не отрываясь смотреть на огонь? Теплый свет пламени костра создает идеальное освещение для вечерних фото — вне зависимости от того, насколько живописно вокруг, вы получите очень эмоциональный снимок.

3. Случайный кадр

Чтобы фотография не выглядела постановочной, попросите сфотографировать вас в процессе какой-либо деятельности, но не смотрите в камеру. Возникнет впечатление, что это совершенно случайный кадр, на котором вы прекрасно получились.

4. Смещение ракурса

Стандартный вариант фото — когда главный акцент расположен в центре кадра. Попробуйте сместить его в угол — и вы получите намного более интересный и яркий снимок.

5. Все с собой!

Собираясь в поход, сложите все, что собираетесь взять с собой, в прямоугольник или квадрат, и сделайте кадр сверху. Вы удивитесь, насколько интересными получаются снимки совершенно обычных вещей! Если центром композиции станет стильная куртка от интернет-магазина Membranashop.ru и фабрики Pretender, ваше фото наберет еще больше лайков! Не говоря уже о том, что она точно пригодится вам во время внезапной грозы и ночных посиделок у костра.

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