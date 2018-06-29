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Не сосиски: Волочкова показала, как снимать ноги летом
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Не сосиски: Волочкова показала, как снимать ноги летом 

WDay.ru 48 минут назад
Фото: WDay.ru
Раскрываем секрет идеальной фотографии балерины.
Ай да Настя! Эта девушка умеет держать ноги не только в шпагате, тягой к которому от нее загорелись и другие звезды, но в и в других выигрышных позициях, что и продемонстрировала в очередной раз пару часов назад в своем Instagram. Лето — пора не только жаркая и сонная, но и сосисочная. И мы сейчас не о еде, а о тренде в фотографиях. Если вы вдруг не снимаете себя любимых на гаджеты, а делаете исключительно классические снимки в полный рост на камеру, показываем, что это такое.
Алла Михеева — сосиски с кофе
Поняли? То есть правильные сосиски — это как у Аллы Михеевой, которая почти каждое лето снимает свои ноги в такой позе, подчеркивая близость к морю и превосходный загар. Однако то, что прикольно сделать разок в жизни, со временем превратилось в тенденцию, от которой и не знаешь, куда деваться. Все-таки сосиски не раскрывают красоту женских ног в полной мере, да и просто надоели. Вот тут-то и пришла креативная помощь, откуда не ждали: Волочкова показала, как еще можно изящно снять ножки.
Анастасия Волочкова — а ну-ка, повтори!
Волочкова впервые оделась соблазнительно для мужчины
И как она это делает? Раскрываем секрет этого снимка — повторить его легко. Нужно во время прицеливания объектива смартфона разогнуть ноги или вовсе их не сгибать. И не будет никаких сосисок — все гениальное просто!
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