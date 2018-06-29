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Сергиевские аграрии рассказали главе региона о посевной кампании
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Сергиевские аграрии рассказали главе региона о посевной кампании 

Волга Ньюс 46 минут назад
Здесь предприятие «Агро-Альяс» на территории 6 тыс. га выращивает озимую пшеницу, подсолнечник и чечевицу. ООО «Агро-Альяс» также имеет собственный завод по производству масла. Всего в активе предприятия 6 комбайнеров, а на полях работают около 40 человек.
Дмитрий Азаров посетил одно из полей предприятия и поинтересовался, какой урожай в Агро-Альянсе" ожидают в этом году. Главе региона назвали цифру в 40-45 ц/га.
"Почему так мало?", — поинтересовался Дмитрий Азаров. Ему объяснили, что в этом году не рассчитали количество азотных удобрений для полей.
"Ждем от вас урожай", — сказал глава региона.
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