Как ЧМ-2018 повлиял на модную индустрию?

Как ЧМ-2018 повлиял на спортивную fashion-индустрию и индустрию красоты, изучил в своем обзоре Sobesednik.ru

На чемпионате мира по футболу, проходящем в России, уже произошло несколько спортивных сенсаций. Одна из них — вылет сборной Германии. В это сложно поверить, но немецкая футбольная «машина» дала сбой и отправляется домой после провального матча со сборной Южной Кореи.

Конечно, нам немного жалко немцев, но настоящим шопоголикам поражение сборной Германии скорее на руку: как только немцев официально исключат из списков участников ЧМ-2018, в Adidas начнутся скидки на официальную форму сборной Германии. По специальному коду можно будет сэкономить 30% от цены.

Кстати, такая же акция пройдет для всех футбольных сборных, уже вылетевших с ЧМ-2018, и для тех, кому это, увы, предстоит. Надеемся, что скидок на форму россиян не будет до конца мундиаля — готовимся громко переживать за нашу сборную!

Для российских болельщиков-шопоголиков у Adidas тоже есть хорошее предложение — совместная с RISE NY капсульная коллекция «Мы едины». В ассортименте майки, толстовки и штаны. Темные грубоватые тона, брутальные нашивки и массивный принт. Достаточно агрессивно, но, как мы знаем, без агрессии в спорте никуда, тем более в футболе.

Fashion-индустрия подкидывает повод за поводом. Например, спортивные бренды уже подсуетились и выпустили эксклюзивные коллекции бутс. Освежили свои линейки футбольных бутс в этом году Adidas, Nike и New Balance.

Nike Just Do It Pack привлекательны тем, что на место специально оставленного треугольника на заднике можно нашить флаг своей страны.

Adidas Energy Mode Pack поражают своими яркими расцветками и удобством.

Самыми стильными бутсами, выпущенными к ЧМ-2018, завсегдатаи магазинов со спортивной обувью называют New Balance Otruska World Cup Pack. Минимализм и неожиданное сочетание цветов просто не дают пройти мимо них.

Свежие релизы футбольных бутс, конечно, в ближайшее время будут продаваться без скидки, поэтому если вы не гонитесь за эксклюзивом, а просто ищете хорошие бутсы для игры в футбол, у фирм есть приуроченные к ЧМ-2018 бюджетные предложения. Например, Adidas Nemeziz 17+ 360 Agility. Главное оружие футболистов, выбирающих эти бутсы, — скорость. Кстати, именно в таких бегает по полю Лео Месси . Технологии AgilityBandage и TorsionTapes помогают зафиксировать ногу, а технология TorsionRibs отвечает за легкий вес футбольных бутс.

Adidas Ace 16+ Primeknit отличаются от других моделей вязанным верхом и суперлегкостью. Отлично подходят для маневренных футболистов.

Еще одна классная модель для маневров на поле — PUMA Evospeed SL II: повышенная гибкость, поддержка при резких поворотах ногой и нейлоновая подошва.

Идеальные бутсы для нападающих перелагает Nike. Технология NikeSkin позволяет лучше контролировать мяч, а уменьшенная зона шнуровки обеспечивает бо́льшую зону удара и хороший контакт с мячом. Специальная подошва поможет в самый ответственный момент не упасть даже на скользком поле.

Ну а те, кого мотает по городам в поездках за любимыми командами, могут ездить со стильной косметичкой «Для настоящих чемпионов». Известный коробочный сервис Royal Samples выпустил лимитированную мужскую серию косметичек!

В них собраны самые актуальные новинки и проверенные временем хиты, которые прекрасно проходят в ручной клади самолета и в принципе занимают немного места. В коробочке находятся продукты и для спортзала, и для путешествий, и для ежедневного ухода от таких брендов, как L’Oréal Paris Men Expert, SB-26, Yegi, Avene, Les Contes, Dry ru ultra, Dream Catcher, Speick, Eo Lab, Biokosma, Kamill, Cafe Mimi, Aurami, Slim Bite.

А удобные и функциональные косметички, украшенные лаконичным тематическим принтом, еще долго будут напоминать о грандиозном спортивном событии, частью которого стал каждый житель России!