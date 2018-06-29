Топ‐8 советов правильного питания во время беременности 

Распространенное мнение гласит — беременная женщина должна есть «за двоих». Врач‐педиатр, кандидат медицинских наук Ксения Шакорян опровергла это утверждение и рассказала «360» об основах правильного питания будущей мамы.
По мнению педиатра, питание беременной радикально не отличается от рациона женщины, которая следит за своим здоровьем. Нормальный рацион в полной мере обеспечивает ребенка необходимыми полезными веществами. Тем не менее, существует ряд правил, которые должна соблюдать женщина «в положении».
1. Забудьте о частом голодании.
2. Ошибочно думать, что беременная может есть все и в больших количествах. Переедание грозит ожирением ребенка в будущем, предостерегает врач.
3. Придерживайтесь режима питания в течение дня.
4. Замените газированную воду простой.
5. Забудьте о фастфуде.
6. Откажитесь от алкоголя на время беременности и кормления.
7. Обратите внимание на продукты, богатые фолиевой кислотой — зелень, все виды салатов, спаржу, кукурузу, авокадо и яйца.
8. Ограничьте потребление мощных аллергенов — цитрусовых, клубники и орехов. Это поможет избежать возможных проблем у ребенка в будущем, предупреждает педиатр.
Дефицит белка в рационе женщины на ранних сроках беременности негативно сказывается на формировании мозга ребенка. Кроме того, нехватка полезных веществ может спровоцировать шизофрению во взрослом возрасте. Выяснилось, что недостаток белка в период формирования стволовых клеток мозга ведет к повышенному риску сердечно-сосудистых заболеваний и шизофрении.