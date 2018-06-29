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Прилучный и Муцениеце подтвердили свое воссоединение
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Прилучный и Муцениеце подтвердили свое воссоединение 

WomanHit.ru 35 минут назад
Фото: WomanHit.ru
После недолгого расставания Агата Муцениеце и Павел Прилучный решили подтвердить новость о том, что они снова вместе. Несколько часов назад в сторис «Инстаграма» артистки появилось два видио, на которых супруги запечатлены во время совместной поездки на мотоцикле.
Напомним, что в начале лета пара публично объявила, что переживант кризис в отношениях и поставила свой брак «на паузу». Но спустя несколько дней артисты сообщили в соцсети о своем намерении «искать пути, несмотря на все внутренние разногласия».
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