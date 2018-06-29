Прилучный и Муцениеце подтвердили свое воссоединение

После недолгого расставания Агата Муцениеце Павел Прилучный решили подтвердить новость о том, что они снова вместе. Несколько часов назад в сторис «Инстаграма» артистки появилось два видио, на которых супруги запечатлены во время совместной поездки на мотоцикле.

Напомним, что в начале лета пара публично объявила, что переживант кризис в отношениях и поставила свой брак «на паузу». Но спустя несколько дней артисты сообщили в соцсети о своем намерении «искать пути, несмотря на все внутренние разногласия».