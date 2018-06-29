5 принципов равноправного брака

Феминистские ценности не противоречат желанию создать семью. Главное, найти человека, который будет разделять твои убеждения. Не важно, считаешь ли ты себя бескомпромиссным борцом за равноправие или смирилась с мыслью, что феминизма в России быть не может, подходить к отношениям как к партнерству — самый верный способ создать здоровую семью. Модель семьи закладывается в самом начале совместной жизни. Вот несколько советов от экспертов для тех, кому важно сохранять равноправие в отношениях.

1. Сосредоточьтесь на командной работе

Как отмечает семейный терапевт Дженни Скайлер, под совместной работой она понимает все, что необходимо, чтобы управлять отношениями и семьей.

Для этого не нужно попадать в конкретные гендерные роли. — говорит Скайлер. — Например, в моей семье я управляю нашим бизнесом и всеми финансами, а мой муж занимается покупками продуктов и приготовлением пищи.

Вы с партнером должны общаться, чтобы каждый из вас чувствовал, что в равной степени вносит свой вклад в отношения. Это не похоже на распространенную в русских семьях модель, когда мужчина только ходит на работу, а женщина совмещает карьеру с домашними делами и воспитанием детей. Для равного брака важно распределять домашние задачи так, чтобы каждый из вас чувствовал себя комфортно.

2. Бросьте вызов традиционным гендерным ролям

Когда речь идет о повседневных делах — уборка, приготовление еды, оплата счетов — сядьте с партнером и поговорите о том, что лучше подходит каждому из вас. В здоровых отношениях у пар есть уникальные способы выражения своих ролей, которые не всегда соответствуют общественным стандартам. Например, я ненавижу шить и сразу попросила своего парня избавить меня от этой обязанности. Более того, по мнению сексопатолога Холли Ричмонд, вы должны бросать вызов гендерным ролям и в сексе тоже. Женщине не обязательно ждать, что мужчина возьмет на себя инициативу в спальне.

3. Выражайте свое мнение

В феминистском браке пары не должны бояться говорить о своих желаниях, потребностях и эмоциях. Если твой парень ведет себя замкнуто, когда речь идет о чувствах, постарайся найти к нему подход. Задавай наводящие вопросы, поделись своими переживаниями. Старайся не осуждать мужчину за его мысли, иначе он перестанет тебе доверять.

4. Будьте честными

Всегда говорите правду, потому что это влияет на ваши совместные решения, советует эксперт по отношениям Джейн Грир . Откровенность важнее мнимого благополучия. Старайся не лукавить, даже если твои слова могут обидеть или хороший вечер рискует закончиться ссорой. Кроме того, если хочешь иметь равные отношения, убедись, что твой голос имеет значение для партнера. Разумеется, ты тоже не должна оставлять его мнение без внимания.

5. Выясните, чего каждый из вас желает от брака

В идеале делать это нужно до свадьбы. Обсудите свои ожидания от брака и представления о том, какой должна быть семья. Из-за навязанных социальных норм или негативного влияния родителей люди очень часто попадают в определенные роли, когда женятся. Чтобы сломать стереотипы и жить так, как комфортно вам, нужны сознательные усилия. Если ты ненавидишь готовить, поговори об этом с парнем. Возможно, он вырос в семье, где мама обожала кулинарию. Он считает, что все девушки по определению любят и умеют готовить. Вместо того, чтобы пытаться соответствовать его ожиданиям, будь собой и честно говори, что кухня — не твоя территория.