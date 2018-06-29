Поломанные судьбы знаменитых детей-актеров из советских фильмов

Любопытный пользователь Сети решил узнать, как живут актеры, которые еще будучи детьми снялись в классике советского кино. Выяснилось, что многе артисты покончили с собой, стали алкоголиками или умерли в нищете.

Пользователь под ником Masha провела собственное расследование и поделилась результатами в социальной Сети Twitter. Некоторые истории угасших звезд способны повергнуть в шок.

Так, Сергей Шевкуненко , прославившийся ролями в картинах «Кортик» и «Бронзовая птица», стал криминальным авторитетом, после чего был застрелен киллером с матерью в квартире. «В 13 лет состоял на учете в детской комнате милиции и имел серьезные проблемы с алкоголем, в 16 лет получил первый срок — за избиение из хулиганских побуждений. К 30 годам имел статус авторитета и возглавлял Мосфильмовскую ОПГ», — поведал пользователь.

Не менее печальная судьба настигла других героев советского кино. Один из самых популярных детей-актеров того периода Виктор Перевалов после последней заметной роли работал грузчиком в винном магазине и копал могилы. Он скончался в 2010 в поезде по пути из Москвы в Санкт-Петербург.

Звезда юмористического киножурнала «Ералаш» Алексей Фомкин был уволен из МХАТ имени Горького из-за запоев. Актер погиб в 26 лет, задохнувшись во время пожара в квартире, так как был сильно пьян и слишком крепко спал.

Стоит отметить, что у некоторых актеров судьба сложилась весьма удачно. Так, Егор Дружинин востребован по сей день. В начале «нулевых» он вел хит-парад «Золотой граммофон», позже был наставником и членом жюри шоу «Танцы» на ТНТ.