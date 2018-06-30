«Тулуза» подписала брата Батшуайи

Нападающий Аарон Лейя Исека сменил «Андерлехт» на «Тулузу». 20-летний бельгиец, являющийся младшим братом форварда сборной Бельгии Миши Батшуайи, подписал с французским клубом четырехлетний контракт. За новую команду он будет выступать под номером 15.

Стоит отметить, что Лейя Исека ранее уже играл во Франции в сезоне-2016/17 за «Марсель».

В прошлом сезоне бельгиец на правах аренды выступал за «Зюлте-Варегем». На его счету 9 голов и 1 голевая передача в 32 матчах во всех турнирах.

👋🏾 @ToulouseFC 💜 heureux de retrouver la L1 en espérant pouvoir montrer ma vraie valeur ici 🙏🏾 #nowletswork ⚽️💥 pic.twitter.com/scIGK6HqoM

— Aaron Leya Iseka (@Leyalseka) 29 июня 2018 г.