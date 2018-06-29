Депутат Госдумы раскритиковал скандальный твит Королева о сборной Германии

Сегодня «Твиттере» Королева было опубликовано сообщение следующего содержания: «Германия позорно вылетела с ЧМ-2018 только потому, что на этой земле они развязали две мировые войны, и души убитых ими десятков миллионов жертв мстили и будут мстить им… ИСТОРИЯ и ВРЕМЯ вмешались…».

Затем данный твит был удален, а Королев, что кто-то намеренно опубликовал от его лица это сообщение.

"Подобные твиты появляются не только со стороны Королева, а со стороны огромного количества пользователей интернета. В сети неоднократно появляются случаи, когда что-то связывают с поражением Германии в России. Между Россией и Германией не так давно, на ЧМ по хоккею, был матч и все кричали: «9 мая, победим также, как и в войне!» Я считаю, что подобные сравнения могут делать только мало воспитанные и мало образованные люди. Поскольку все, что связано с великой отечественной войной и вообще с войной — это святые вещи для любого человека. Для немцев, для русских, для других национальностей. Это вечная память героям и вечная память тем, кто пал в сражениях.

Приводить такие сравнения со спортивными мероприятиями, значит показывать свою полную невоспитанность. Я не судья и не родитель для тех, кто так пишет, но я бы за такие вещи наказывал. Может быть слово кощунство прозвучит слишком грубо, но я считаю, что так делать нельзя. Спорт есть спорт. А сравнивать спортивные мероприятия с великими событиями, связанными с войной и с погибшими людьми — это абсолютно бестактно», — сказал Лебедев в беседе с корреспондентом Sport24.ru Араратом Мамбреяном.