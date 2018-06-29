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Шурыгина дерзко осадила Акта за историю про ее прерывание беременности
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Шурыгина дерзко осадила Акта за историю про ее прерывание беременности 

WomanHit.ru 1 час назад
Фото: WomanHit.ru
На днях в эфире ток-шоу Андрея Малахова поп-исполнитель Саша Акт рассектретил пикантные подробности личной жизни юной звезды Первого канала Дианы Шурыгиной. Ее коллега заявил, что в конце прошлого года скандально известная студентка сделала от него аборт. Любопытно, что эти сведения подтвердила и экс-продюсер начинающей певицы.
Узнав, что слухи распространяет ее экс-партнер по песенному дуэту, девушка заявила, что так парень мстит ей за отказ продолжать сотрудничество. Также Диана обвинила музыканта в попытке пиариться за ее счет и намекнула на его нетрадиционную сексуальную ориентацию, пишет портал Dni.ru.
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