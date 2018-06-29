Из полутора километров железной проволоки вологжане изготовят кольчугу на ремесленном посаде

Ремесленная мастерская развернулась у стен Вологодского кремля на проспекте Победы. Сегодня там расположились мастера, а любой желающий может не только понаблюдать за ходом работы, но и принять в ней участие.

Кузнец Николай Митин приехал из Кириллова. Здесь, у кремлевских стен, он кольцо за кольцом мастерит кольчугу. Изготавливает по старинной технологии — из железной проволоки. Издавна считалось, что железо спасает воина от врага и отгоняет нечистую силу. Чтобы изготовить кольчугу, предварительно нужно сплести «косички» из колец, которые постепенно вплетаются друг в друга. Кольца Николай тоже делает самостоятельно.

«Прежде чем плести кольчугу, нужно взять проволоку, толщиной 1,5 — 2 мм, и намотать ее на специальном станке. Затем ее разрезают и получаются кольца. Чтобы сплести кольчугу на крупного воина, нужно примерно 50 тысяч колец. На их изготовление уйдет 1,5 км проволоки. Большого умения сплести кольчугу не надо, главное — терпение. Если уделять этому несколько часов ежедневно, то можно управиться за 1,5-2 месяца», — рассказал мастер кузнечного дела Николай Митин.

На фестиваль Николай Митин привез и другие свои изделия — ножи, завитые ключи, подсвечники. Все этим он пользуется в быту. Причудливые железные завитки притягивают внимание дам. А вот сплести кольчугу — дело мальчишек, которые наперебой рвутся помогать мастеру.

Рядом рукодельничает и другой мастер — Ярослав Бондарь из Вологды. На гончарном круге из-под его рук выходят горшочки и небольшие вазы. Свое мастерство оттачивал в течение 20 лет и теперь сам может научить любого. Дети смотрят с замиранием сердца и тоже хотят попробовать. Но чтобы научиться самому простому элементу — оцентровке — нужно примерно 2 недели ежедневных занятий.

«Чтобы сделать небольшой горшочек, мне понадобится примерно 5 минут. Для начала нужно приклеить глину к кругу, растолкать, оцентровать материал и постепенно «вытягивать». После этого изделие сохнет, обжигается и украшается», — поделился гончар Ярослав Бондарь.

Здесь же у кремлевских стен можно попробовать и приобрести натуральные продукты: сладости, чай из разнотравья и настоящий домашний сыр. Здесь представлены 10 видов кисломолочного продукта, приготовленного из козьего молока в Чагодощенском районе. Цена килограмма варьируется от 1000 до 2000 рублей, но и вкус того стоит.

«Здесь у нас самый обширный ассортимент — от молодых сыров до более зрелых, с использованием импортных заквасок, плесеней и с добавлением крапивы. Наш сыр из козьего молока собственного поголовья, с выдержкой более 40 дней и менее — все зависит от сорта», — пояснил мастер-сыродел из Чагодощенского района Дмитрий Терентьев

Ремесленный посад стал частью большого международного фестиваля «Город ремесел». Свои изделия в Вологду привезли более 600 мастеров из 41 региона России и 5 зарубежных стран. Вологжан и гостей города ждут шоу, мастер-классы, дефиле, конкурсы и игры, масштабная торговля. Генеральный партнер праздничных событий — компания «Макси».