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«Алла отказалась от еды?»: Пугачева восхитила фигурой в танце с мужем
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«Алла отказалась от еды?»: Пугачева восхитила фигурой в танце с мужем 

Eva.ru 1 час назад
Фото: Eva.ru
69-летняя певица Алла Пугачева демонстрирует внешний вид и активность, которые не свойственны женщинам в ее возрасте. Пока ровесницы выпекают пирожки для внуков, коротая время за просмотром телевизора и вязанием, исполнительница продолжает веселиться вместе с молодым мужем Максимом Галкиным и детьми.
В сети обсуждают видеоролик, который юморист и шоумен Максим Галкин опубликовал на своей странице в Инстаграме. 42-летний избранник поп-звезды Аллы Пугачевой продолжает восхищать и одновременно злить общественность, ведь он демонстрирует полную идиллию с женой, которая в последнее время стала намного лучше выглядеть, сбросив лишние килограммы. И пусть многие не верят в искренность чувств в паре, супруги радуются жизни и проводят вместе много времени. Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru) 29 Июн 2018 в 3:26 PDT Пользователей впечатлил танец артистов, которые воспитывают двоих детей — четырехлетних Лизу и Гарри. Недавно все счастливое семейство вместе со старшей дочерью Пугачевой Кристиной Орбакайте посетило день рождения друзей. Галкин показал, как весело они отдохнули в компании близких.
Пользователи не могли не заметить, как свежо в последнее время выглядит Алла Борисовна — она стройна и подтянута, часто улыбается и, как многие отмечают, «в очередной раз помолодела». Она восхитила их своей фигурой в танце с Галкиным. Фанаты уверены — активный образ жизни приносит плоды. Более критично настроенные люди указывают на неоднократные пластические операции, к которым прибегала знаменитость: «Вот какая вы классная пара! Мне очень нравитесь, так держать!» «Вы прекрасно выглядите, танцуйте, пока молодые!» «Зажигательно, не все юные пары могут похвастать таким задором!»
«О, Пугачева опять похудела! Отказалась от еды или липосакция?» «Да, Алла постройнела, как ей только удается? Новая пластика?» «Супер, а детки какие славные! Никого не слушайте, вы прекрасная семья, желаю вам счастья на долгие годы!»
Максим Галкин часто публикует радостные кадры с женой и детьми. Но иногда откровенность Аллы Пугачевой удивляет и ей советуют не делиться фотографиями, где она запечатлена без белья.
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Женский форум
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