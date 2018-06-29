Мужчины ответили на флешмоб про парней-жмотов и рассказали про девушек-попрошаек

Благодаря блогеру под ником Настасья Филипповна в твиттере разгорелось обсуждение жадных мужчин. Девушки рассказали несколько сотен историй о том, как мужики трясут с дам деньги. Мужчины в стороне не остались и начали обсуждать алчных девушек, которые вымогают деньги, и выплеснули всю свою обиду на слабый пол.

Обсуждение начал блогер под ником Митя Достоевский.

пацаны прошу поделиться самыми трешовыми историями про баб которые трясли с вас деньги даже на кофе

— Митя Достоевский (@D0CT0EBCKNN) 29 июня 2018 г.

И первый же рассказал историю о своем друге, ставшем жертвой алчной дамы.

один знакомый встречался с тёлкой а потом она уехала на время в другую страну учиться через месяц вернулась и попросила у него денег на институт потому что в другой стране одной так тяжело курс тогда жёсткий был ну он и дал ей свою зарплату за полгода она уехала и вышла там замуж

— Митя Достоевский (@D0CT0EBCKNN) 29 июня 2018 г.

Тема мужчинам всея твиттера понравилась, и они наперебой стали жаловаться на женщин, которым нужны одни только деньги.

На работе коллега красивая девушка говорит что мужик должен покупать шубы и драгоценности своей бабе потому что она энергетически после этого заряжает мужика на дальнейший успех

— Ishlar (@KurpachaH) 29 июня 2018 г.

Позвонила девушка из параллельной группы, попросила в долг пару тысяч, чтобы сдать зачёт. Как жентельмен про долг я не спрашивал. Через несколько месяцев она удалила меня из друзей

— Антон (@iphoneforanton) 29 июня 2018 г.

По большому счету, я жалею только об одном случае. Была у меня одна чертовски красивая мадам, которая предпочитала каждый день ужинать строго в ресторанах и часто развлекаться. Спустя месяц свиданий и -70000 руб на кредитке она, наконец, дала исследовать свой внутренний мир)

— Alexander Sviridov (@asviridov9) 29 июня 2018 г.

телочка, которую я считал своей девушкой, намекнула, что ей не хватает на лечение. в общем отдал ей долларов 300. потом она начала мне показывать стихи, которые посвятила моему другу, а через год вышла замуж

— Dmitry Magadov (@magadow) 29 июня 2018 г.

женщина попросила купить ей билеты на самолет в СПб и на концерт Депеш Мод , типа у нее через месяц ДР и это как бы подарок. купил. скаталась. приехала, сказала что оскорблена самыми отстойные местами, а она хотел в фан-зону, и больше не хочет встречаться с таким жлобом как я.

— историк-алкоголик (@AlcoHistory) 29 июня 2018 г.

Бывшая одного знакомого просила у него денег на портфолио, чтобы стать актрисой и «тогда жизнь точно наладится». И ведь стала, действительно стала сниматься в порнофильмах. Смогла, добилась.

— Таня Абросимова (@Abramovi4ek) 29 июня 2018 г.

Подруга жены встречается с 3мя мужиками, ей покупают одинаковые подарки, 2 из которых возвращает в магазин, так и живёт уже почти 5 лет (хотя мужики и меняются).

— Roman Zhukov (@Gu4ek) 29 июня 2018 г.

Эта дама умудрилась бизнес на мужчинах построить.

как-то раз предложил одной переспать по-братски, а она попросила за это заплатить.

— толя и волк (@tolyaivolk) 29 июня 2018 г.

А вот у этого парня совсем обидная история приключилась.

Не обошлось без классических шуток.

У знакомого была женщина, мечтала поехать в Париж, он накопил денег и отправил ее туда, а она вышла замуж за огромного чёрного мужика. Этим знакомым был Альберт Эйнштейн

— тоси боси (@Rustafar) 29 июня 2018 г.

Некоторых девушек эта ветка оскорбила до глубины души.

Ну и трэшовая ветка. Парни за свои ссаные кровнозаработанные копейки убивать готовы прям. Жмоты!

— Ребецин Рабер (@RaberRina) 29 июня 2018 г.

А в комментариях появились и девушки, которые давали советы, как не прослыть алчными.

Когда в ресторане приносят счёт, я громко заявляю:" я за себя заплачу сама!" — после этого мне даже не дают взглянуть на счёт, не то что заплатить.

— Natasha (@natalie7707) 29 июня 2018 г.

Можно покаяться? Когда я с ex bf ходила куда-то, я планировала платить сама, а денег особо не было, я покупала самое дешевое и сама за себя хотела платить. Он всегда покупал мне что-нибудь ещё и платил сам. Мне было и есть стыдно и неудобно

— Полянка (@PolinaBarton) 29 июня 2018 г.

Спору о том, кто должен платить, нет конца. Девушки говорят, что в кафе должны платить парни, а мужчины утверждают, что дамам от них нужны только деньги. Кто здесь прав, не знает никто. Но не нужно впадать в крайности — жалеть каждую копейку или выпрашивать баснословно дорогие подарки.