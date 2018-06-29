Жги только на поле

Каждый день на стадионах чемпионата мира выпиваются тысячи литров пива и съедаются сотни килограммов различных снеков — чипсов, сухарей, орехов, попкорна. Тяжелая пища вкупе с пенным напитком может не просто доставить дискомфорт, но и помешать болельщику посмотреть матч любимой команды. Что нужно сделать, если вредной еды хочется, а страдать от болей в желудке — не очень?

В каждой футбольной команде есть специалисты, которые следят, что и как едят спортсмены практически круглый год. Это неудивительно, ведь правильное питание — такой же залог успеха, как и интенсивные тренировки. Со стороны это иногда даже кажется смешным. Вот, например, сборная Аргентины на чемпионат мира в Россию привезла три тонны своих продуктов, которые будут готовить в традиционной манере приглашенные шеф-повара.

«Мы взяли с собой все традиционные продукты питания: говядина, свинина, вареная сгущенка, мате и многое другое. Всего около трех тонн продуктов. Также в Бронницы из Аргентины уже приехали шеф-повара, которые будут готовить для команды», — рассказал посол Аргентины в России Рикардо Лагорио

Англичане также запаслись своим набором продуктов. На мундиаль вместе с ними прибыли кексы, запеченные бобы, томатный соус, шоколад, горчица и, конечно, чай. Все эти меры направлены на то, чтобы избежать неприятных последствий неправильного питания или резкой смены рациона. Пищевое отравление может выбить игрока на несколько дней, а во время краткосрочного турнира даже такая потеря — тяжкое бремя.

Но для простых болельщиков чемпионат мира — это не момент предельной ответственности, а время, когда можно спокойно наслаждаться футболом, конечно, под баночку-другую пива. А лучшее дополнение к пенному — упаковка чипсов, сухариков, кальмаров, в общем, снек на любой вкус. Объемы продаж различных вредных, но вкусных и таких «футбольных» продуктов во время чемпионата мира растут наравне со спросом на них. Ничего не поделаешь, пиво с чипсами под футбол — это, наверное, уже традиция. Ну, или не только с чипсами. Американцы, например, предпочитают хот— и корн-доги, мексиканцы — тако и буррито.

На футболе все кухни мира, можно сказать, смешиваются в одну, и болельщик может попробовать самые разнообразные закуски. В моменты, когда хочется «забить» на все правила питания и просто отдохнуть, фанаты могут забыть о том, что за всем этим жирным великолепием кроются последствия для здоровья. В числе таких последствий — боль в желудке и изжога.

Вообще, дискомфорт возникает от переизбытка острой и кислой еды, а также от чрезмерного употребления алкогольных напитков. Иногда боли могут свидетельствовать о том, что с желудком имеются действительно серьезные проблемы. Но для футбольных фанатов более актуальны неудобства, возникающие на «короткой дистанции». На российских стадионах разнообразной тяжелой пищей может побаловать себя любой. Хот-доги, сэндвичи, орехи, попкорн и все те же чипсы — все это можно увидеть в руках болельщиков, спешащих к своему месту на стадионе.

Все знают, что чипсы — это вредно, но вкусно. И к футболу они идут просто на ура. Именно поэтому они пользуются такой популярностью у болельщиков. Сухарики, орехи, попкорн — до и во время матча в ход идет все. Эти закуски, опять же, — традиция, которая может привести к неприятным последствиям. Ведь у фанатов нет специалистов, которые будут следить за их рационом, а на стадионах продажа алкогольной продукции и различных снеков в количественном отношении никак не ограничена. Проблема?

Кто-то считает, что нет, и пытается просто переждать, пока внутренний дракон перестанет выжигать все внутри, чтобы с новыми силами отправиться в гастрономическое турне. А кто-то может просто воспользоваться специальным средством и вернуться в строй за считанные минуты. Помочь истинному фанату сделать это может «Маалокс». Его можно употреблять в любой удобной форме — от таблеток до суспензии, причем фанату можно выбрать даже вкус помощи от изжоги: есть варианты с лимоном, мятой и черной смородиной.

Препарат быстро вернет болельщика в форму, чтобы он смог полностью погрузиться в атмосферу чемпионата мира. Неважно, где настигла изжога: на стадионе, в фан-зоне или на заполненной яркими иностранцами Никольской улице. Главное, что их всегда можно устранить и не дать им испортить настоящий праздник футбола.