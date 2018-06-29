10 дочерей, которых не отличить от их звездных мам 

Это похоже на тренд, заданный самой природой: дочери звезд, повзрослев, становятся копиями своих красавиц-мам. Не верите? Доказываем на примере этих 10 пар, которые под своими фотографиями в соцсетях ставят хештег like mother like daughter («Яблоко от яблони недалеко падает»).
Вера Брежнева и 17-летняя Соня
Вера Брежнева и 17-летняя Соня, фото из Instagram
Вера отказывается меняться с возрастом, поэтому выглядит она как сестра своей старшей дочери.
Милла Йовович и 10-летняя Эвер
Милла Йовович и её дочь Эвер, фото из Instagram
Только посмотрите на эти голубые глаза! Не отличить.
Ванесса Паради и 19-летняя Лили-Роуз Депп
Фотография: Legion-Media Ванесса Паради и Лили-Роуз Депп
Мама и дочь не только внешне похожи друг на друга: Лили, как и Ванесса, стала музой Chanel, любит музыку и говорит свободно по-французски.
Синди Кроуфорд и 16-летняя Кайя Гербер
Фотография: Legion-Media Кайя Гербер и Синди Кроуфорд
Сразу понятно, от кого у Кайи стройная фигура, сияющая кожа и свежий взгляд (ну и любовь к подиуму).
Риз Уизерспун и 18-летняя Ава Филиппе
Фотография: Legion-Media Ава Филиппе и Риз Уизерспун
Звезде оскароносного сериала «Большая маленькая ложь», должно быть, кажется, что она смотрит в зеркало, когда видит свою дочь Аву.
Кристи Бринкли и 20-летняя Сейлор Бринкли-Кук Фотография: Legion-Media Сейлор Бринкли-Кук и Кристи Бринкли
Сейлор, дочери Бринкли от бывшего мужа Питера Кука, передались от мамы красивые светлые волосы, очаровательная улыбка и потрясающие голубые глаза.
Деми Мур и 29-летняя Румер Уиллис
Фотография: Legion-Media Румер Уиллис и Деми Мур Дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур знает, как сильно она похожа на маму.
Тот момент, когда ты осознаешь, что становишься сильно похожа на свою маму, — написала Румер в своем Инстаграм пару лет назад.
Крис Дженнер и 22-летняя Кендалл Дженнер
Фотография: Getty Крис Дженнер и Кендалл Дженнер
И всё же Кендалл больше всех сестер пошла в маму.
Мерил Стрип и её две дочери: 34-летняя Мэми и 32-летняя Грейс Гаммер
Фотография: Legion-Media Мерил Стрип и Мэми Гаммер/Грейс Гаммер
Если бы можно было путешествовать во времени, то они бы могли сойти за тройняшек.
Кейт Бекинсейл и 18-летняя Лили Шин Кейт Бекинсейл и 18-летняя Лили Шин, фото из Instagram
Чем старше Лили, тем больше она становится похожа на знаменитую маму.