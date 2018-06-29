10 дочерей, которых не отличить от их звездных мам

Это похоже на тренд, заданный самой природой: дочери звезд, повзрослев, становятся копиями своих красавиц-мам. Не верите? Доказываем на примере этих 10 пар, которые под своими фотографиями в соцсетях ставят хештег like mother like daughter («Яблоко от яблони недалеко падает»).

Вера Брежнева и 17-летняя Соня, фото из Instagram

Вера отказывается меняться с возрастом, поэтому выглядит она как сестра своей старшей дочери.

Милла Йовович и её дочь Эвер, фото из Instagram

Только посмотрите на эти голубые глаза! Не отличить.

Фотография: Legion-Media Ванесса Паради и Лили-Роуз Депп

Мама и дочь не только внешне похожи друг на друга: Лили, как и Ванесса, стала музой Chanel , любит музыку и говорит свободно по-французски.

Фотография: Legion-Media Кайя Гербер и Синди Кроуфорд

Сразу понятно, от кого у Кайи стройная фигура, сияющая кожа и свежий взгляд (ну и любовь к подиуму).

Фотография: Legion-Media Ава Филиппе и Риз Уизерспун

Звезде оскароносного сериала «Большая маленькая ложь», должно быть, кажется, что она смотрит в зеркало, когда видит свою дочь Аву.

Кристи Бринкли и 20-летняя Сейлор Бринкли-Кук Фотография: Legion-Media Сейлор Бринкли-Кук и Кристи Бринкли

Сейлор, дочери Бринкли от бывшего мужа Питера Кука , передались от мамы красивые светлые волосы, очаровательная улыбка и потрясающие голубые глаза.

Фотография: Legion-Media Румер Уиллис и Деми Мур Дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур знает, как сильно она похожа на маму.

Тот момент, когда ты осознаешь, что становишься сильно похожа на свою маму, — написала Румер в своем Инстаграм пару лет назад.

Фотография: Getty Крис Дженнер и Кендалл Дженнер

И всё же Кендалл больше всех сестер пошла в маму.

Если бы можно было путешествовать во времени, то они бы могли сойти за тройняшек.

Кейт Бекинсейл и 18-летняя Лили Шин Кейт Бекинсейл и 18-летняя Лили Шин, фото из Instagram

Чем старше Лили, тем больше она становится похожа на знаменитую маму.