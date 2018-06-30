«За Сталина!»: в Орле установили вагон военной эпохи

Железнодорожный вагон времён Великой Отечественной войны был установлен в сквере возле Дворца культуры железнодорожников областного центра.

На вагоне разместили лозунги: «За Родину!», «За Сталина!», «Слава победителям!», «Слава железнодорожникам!», «Мы из Орла».

К 150-летию железнодорожного узла «Орёл» и 75-летию освобождения города Орла от немецко-фашистских захватчиков рядом с ДК железнодорожников обустраивают открытый военно-мемориальный комплекс. Его открытие планируется ко Дню железнодорожника и Дню освобождения Орла от фашистов. Он будет включать в себя сквер, аллею трудовой славы и экспонаты: паровоз и вагоны прошлого века. Внутри подвижного состава железнодорожники хотят открыть музей.

По информации издания InfoOrel.ru со ссылкой на группу «История железных дорог Орловщины», вагон-«теплушка» — это распространённый тип в товарных поездах Российской Империи и СССР, с конца XIX и до середины XX веков. Он был привезён организаторами строящегося мемориала с территории Орловского эксплуатационного вагонного депо, где также располагался в качестве памятника.