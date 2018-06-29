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Фестиваль футбола в «Изумрудном городе»
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Фестиваль футбола в «Изумрудном городе» 

ТВ-МИГ 1 час назад
Фото: ТВ-МИГ
Весело, шумно и азартно проходит в Коврове в «Изумрудном городе» «Фестиваль футбола», посвящённый проходящему в России чемпионату мира по футболу! В четверг воспитанники группы «Непоседы» прошли увлекательный квест «В поисках футбольного мяча». Юные любители футбола подготовились не только физически, но и интеллектуально: изучили историю любимой всеми игры, узнали о знаменитых футболистах, познакомились с флагами стран — гостей чемпионата, символикой мундиаля — 2018.
«Турнир кричалок» в поддержку сборной России, который состоялся сегодня в детском саду, с нетерпением ждали и дети, и взрослые. Звонкие, задорные речёвки под звуки дудок, свистков и трещеток, сочиненные родителями и педагогами, оглушили всю округу!
Оле, Оле! Россия вперед! «Изумрудный» победу ждет!
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