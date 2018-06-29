В постели с мундиалем: почему секс с иностранными болельщиками оказался болезненной темой

Вторую неделю интернет бурлит от обсуждений сексуальных связей россиянок и приезжих фанатов. Разговоры о том, что девушки вешаются на иностранцев — это правда или грязные мужские фантазии? Разберемся со стереотипами с помощью здравой логики и полевого эксперимента.

В СССР, как любят повторять, секса не было — порой кажется, что в России его слишком много. Нынешний чемпионат мира по футболу уже признан одним из самых напряженных и увлекательных в этом столетии, но фантастические дуэли бразильских, испанских, португальских футболистов оказались в тени похождений их поклонников.

Насколько реальны их успехи, понять сложно — есть несколько скандальных видео, на которых иностранные болельщики и вроде бы российские девушки ублажают друг друга. Это может говорить только о «падении нравов» участников съемок, но в сбитой оптике блюстителей морали несколько фотографий и роликов превратились в доказательство того, что в стране выросло «поколение шлюх».

Скандальная колонка в газете МК незаметно поменяла название на «время шлюх», но суть осталась прежней. «Мы воспитали поколение шлюх, готовых раздвинуть ноги при одних лишь звуках иностранной речи», — возмущается публицист Платон Беседин. И как-то сладострастно добавляет: если поманить долларом, то будет совсем «о-го-го!». Не щадит публицист и российских мужчин, их он видит вялыми, серыми, полудохлыми. И как вишенка на торте — «существами в трениках».

Ладно бы он один — значительная часть активных пользователей соцсетей включилась в швыряние виртуальными какашками, и на каждую «наташку» из лагеря моралистов в ответ звучат дифирамбы зарубежным красавцам. С каждым постом ругательства становятся все более изощренными — администрации «ВКонтакте» даже пришлось осадить наиболее рьяных блюстителей нравственности.

Есть искушение назвать эти диванно-постельные битвы «войной полов», но более точное определение — «война стереотипов». Разберемся, есть ли в них хоть капля правды.

Ожидание: Российские девушки легкодоступны

В отличие от бесчисленных сетевых комментаторов, «360» не стал заниматься пустословием и провел эксперимент в поле. Наш корреспондент узнал, кого легче соблазнить — иностранок или российских болельщиц.

Сначала он прошелся по анкетам в Tinder, затем двинулся по более привычному пути — стал знакомиться на улицах. Но девушки редко отправляются в такое турне без партнера — почти все приезжие болельщицы оказались либо неприступны, либо заняты, и только бразильянка Паола согласилась на свидание.

Потом корреспондент ушел под прикрытие — фирменная желтая майка и зачатки португальского сделали из него бразильского фаната Педро. В таком виде удалось взять девять телефонных номеров за полчаса.

9:1 в пользу российских девушек — вроде бы вопросов нет, но призовем на помощь логику.

Во-первых, и сам корреспондент признает — телефон еще не значит, что девушка легко согласится на более близкие отношения. Во-вторых, интерес к иностранцам действительно есть, но насколько он силен? Многие мужчины, будем откровенны, проецируют на иностранцев свои взгляды — они воспринимают девушек как слабохарактерных существ, готовых отдаться первому встречному.

Таким «альфа-самцам» хочется посоветовать охладиться — лето оказалось для них слишком знойным. Журналистка Ульяна Скойбеда сходила в ночной клуб и убедилась, что спрос гораздо выше предложения.

«Вы русская? Какое счастье! Наконец-то я увидел знаменитых русских женщин. Сутки уже в Москве и наблюдаю только толпы иностранных футбольных фанатов. Вы заняты? Какая досада! А где же все русские люди? Где красивые русские девушки?» — передает она слова француза.

По словам Скойбеды, ее знакомый колумбиец также опроверг миф о низкой социальной ответственности россиянок и считает местную мораль «патриархальной» — за время визита в Россию ему не удалось добиться даже одного девичьего поцелуя.

Если отвлечься от соцсетей и выйти на улицы, то можно увидеть, насколько правы иностранцы: жизнь идет своим чередом, оргий в публичных местах не видно, и даже на Никольской дело обычно заканчивается не свиданием, а совместным селфи.

Есть еще кадр, выложенный в Instagram Юрия Дудя, на которой болельщик в сомбреро и девушка в кокошнике уходят в закат. Но и тут не все просто. Традиционный русский головной убор пользуется популярностью у фанаток из Латинской Америки — на трибунах в нем были замечены барышни из Перу, Аргентины и других стран.

Ожидание: латиноамериканцы невероятно сексуальны

Есть и другая сторона вопроса — некоторые блогерши и правда пишут, какие подтянутые, красивые и загорелые гости посетили Россию этим летом. Интерес к приезжим заметен и в эксперименте «360» — там видно, как майка болельщика меняет отношение к мужчине и превращает его в жгучего Педро.

У некоторых россиянок по фильмам и сериалам сложился стереотип страстного и красивого латиноамериканского любовника. Они не готовы отдаться ему немедленно, но открыты для флирта хоть в Tinder, хоть на улице. Но если чему и учит нас нынешний чемпионат, так это универсальности физической красоты.

Стоит снять фанатскую майку с бразильца или аргентинца, и будет сложно отличить его от россиянина. Высокие, низкие, стройные, толстые люди есть везде, а уж личные качества настолько индивидуальны, что любая попытка вычислить самых щедрых и страстных заведомо обречена на провал.

Да и, как показала история с buceta rosa, за маской добродушия может скрываться желание глупо разыграть или обидеть. Такие бразильцы не в большинстве, и на родине на них обрушился вал справедливой критики. Но поступок служит напоминанием — хорошие и плохие люди есть везде, а любой стереотип — лишь бледное отражение реальной жизни.

Кто виноват и что делать?

Отвечая на извечный русский вопрос, хочется дать спорщикам простой совет: прежде чем обвинять кого-то, посмотрите на себя. Вместо того, чтобы возмущаться откровенными фотографиями и лезть в чужую постель, стоит задуматься — почему мы воспринимаем других людей как набор стереотипов?

Этот чемпионат мира по футболу поставил рекорд — в страну приехали около двух с половиной миллионов болельщиков. Возможно, некоторые из них заведут отношения с россиянками, но на наших устоях и морали это скажется, только если сами раздуем из мухи слона. Давайте не пойдем на поводу у любителей вешать ярлыки и впадать в нравственную истерику.

Считать себя умнее других — дурная привычка. И уж тем более вредно воспринимать жизнь как набор готовых шаблонов. Россказни о готовых на все «наташках» и никчемных алкашах — анекдотическая примета 90-х. Мы как общество пройдем проверку на зрелость и двинемся дальше, только когда научимся относиться к друг другу с неподдельным уважением и доверием.