Банк выставил на продажу квартиру в Боровском, в которой живут Кузнецовы с больной дочерью

11-летняя Аня за два года перенесла три сложные операции. Сейчас, говорят врачи, её состояние улучшается

История семьи Кузнецовых, которая живёт в квартире на птичьих правах и борется с онкологией у 11-летней дочери, после публикации на 72.ru получила большой отклик читателей и чиновников. Десятки неравнодушных людей откликнулись на беду в семье Кузнецовых — помогли ей и добрым словом, и финансово. В июне девочка прошла полное обследование в больнице. Сейчас юная тюменка идёт на поправку, врачи отмечают в её здоровье положительную динамику. За ситуацией в этой семье следят и в областном правительстве.

Последние три года семью Кузнецовых из Боровского преследуют одни несчастья. Они пытаются решить квартирный вопрос и мечтают вылечить 11-летнюю дочку от онкологического заболевания. Девочка перенесла за два года три сложнейшие операции на головном мозге. У этой семьи забрали ипотечную квартиру из-за просрочек по платежам и долгов.

Про здоровье 11-летней Ани Мама Ани, Татьяна Кузнецова , подтверждает слова врачей. Женщина говорит, ухудшения в её здоровье нет. — После публикации с нами связались из департамента здравоохранения и предложили пройти обследование. Мы лежали неделю в ОКБ №1, выписались 19 июня. В больнице проходили полное обследование, врачи говорят, что всё хорошо, опухоль не растет. Нам назначили диету и сказали больше гулять, — рассказала Татьяна. В областном департаменте здравоохранения объясняют: после удаления опухоли головного мозга в голове у девочки образовалась киста, которую в последующем пришлось удалять хирургическим способом. — Как было установлено, это низко злокачественный вариант опухоли, девочка наблюдается с доброкачественным течением болезни уже второй год. Почему понадобились еще две операции? Дело в том, что в послеоперационном периоде после удаления большой опухоли в пространствах головного мозга образовалась киста. Как говорят некоторые хирурги: природа не любит пустоты, а опухоль была удалена достаточно большая, образовалось свободное пространство — его и заняла киста. Ее дважды хирургически убирали. Сейчас в состоянии здоровье девочки отмечается положительная динамика, рост опухоли не наблюдается. Двигательная функция и зрение у девочки восстанавливается, — пояснили специалисты. За течением болезни следят также чиновники из аппарата губернатора. Здесь сообщили, что следят за тем, в каком состоянии Аня. — Мы контактируем с коллегами из департамента здравоохранения. Всю информацию передаем уполномоченному при президенте по правам ребёнка Анне Кузнецовой , и держим ситуацию на контроле, — сказал Андрей Степанов , уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области. Про жильё Что касается жилья, Татьяна Кузнецова рассказывает, что их квартиру выставили на продажу. — Соседка сказала, что нашу квартиру недавно выставили на продажу. Я нашла это объявление в интернете. Обратилась к юристу. Насколько я знаю, продать спорную квартиру правообладатель не может, потому что мы в ней прописаны. Пока никаких решений по жилищному вопросу не было, находимся в режиме ожидания, — поделилась с 72.ru Татьяна Кузнецова.

В банке порекомендовали для уточнения информации позвонить на общий номер.

— Квартира в поселке Боровский на улице Максима Горького действительно продаётся, — сообщили на горячей линии ВТБ банка.

Уполномоченный по правам ребенка добавил, что за помощью семья Кузнецовых обращалась прошлой осенью. Тогда, по его словам, организация, которая владеет правами на ипотечную квартиру, предложила тюменцам несколько вариантов решения проблемы — от уменьшения ежемесячной платы до продажи квартиры.

— Но по факту ни одно из предложений не было использовано, — сказал Андрей Степанов.