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Пользователи бурно обсуждают чувственный танец Максима Галкина и Аллы Пугачевой
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Пользователи бурно обсуждают чувственный танец Максима Галкина и Аллы Пугачевой 

Лиза 51 минуту назад
Фото: Лиза
@maxgalkinruПользователи бурно обсуждают чувственный танец Максима Галкина и Аллы ПугачевойПока все думают, что Алла Пугачева (69) и Максим Галкин (42) наслаждаются отдыхом на Кипре, супружеская пара вместе с детьми переместились в Грецию. Их пригласили на день рождения старые друзья. К семейству Аллы Борисовны и Максима Галкина присоединились Кристина Орбакайте с мужем Михаилом Земцовым и дочерью Клавдией. Дружная компания отлично провела время на празднике, о чем сообщил своим фолловерам Галкин. Судя по видео, детей развлекали аниматоры, устроившие для них шоу мыльных пузырей. Были зажигательные танцы, веселые поздравления, роскошный обед на открытом воздухе и киносеанс под открытым небом в финале вечеринки.
Максим Галкин поделился также роликом, запечатлевшим его чувственный танец с Аллой Пугачевой. Пользователи пришли в восторг, отметив, что, несмотря на годы брака, им удалось сохранить нежность в отношениях. Поклонники пишут: «Красивая пара! Очень чувственный танец! Детки прелесть! Счастья вашей семье, что бы всегда царила вот такая шикарная любовь в вашей семье!», «Как я рада за вас! Счастья вам. Вы такие прекрасные!».
А тем временем Стешу Маликову затравили за незнание географии.
Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru) 29 Июн 2018 в 3:26 PDT
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