Как сделать бурпи проще или сложнее?

Бурпи — это одно упражнение, которое объединило в себе несколько элементов. Человеку со слабой спортивной подготовкой будет сложно сделать приседание, планку, отжимание и прыжок, не запутавшись ни на одной из стадий. Но научить делать бурпи все-таки хочется, оно прорабатывает все мышцы так, как ни одно другое упражнение.

В качестве решения проблемы нужно использовать упрощенные версии бурпи, параллельно отрабатывая отдельно сложные для себя элементы. К примеру, если ты не умеешь отжиматься, то тренировка должна состоять не только из облегченных бурпи, обязательно включи в нее обучение отжиманию.

Как сделать бурпи проще?

Для того, чтобы делать бурпи стало проще, нужно исключить из упражнения сложный для себя элемент. Если у тебя не получается отжиматься, то замени отжимание несколькими секундами планки, если сложно выпрыгивать из положения приседа, то просто вставай на ноги.

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Самая простая схема бурпи выглядит так:

Встань ровно и расположи ноги на ширине плеч;

Сделай приседание и поставь руки на пол перед собой;

Отведи ноги назад в положение классической планки, сначала правую, потом левую;

Проведи в планке несколько секунд, затем поочередно верни ноги обратно;

Оттолкнись ногами и подпрыгни или просто встань на ноги.

Отдельно отрабатывать нужно не только отжимание, но и выпрыгивание, для этого нужно приседать так низко, как можешь, и впрыгивать из этого положения, затем приземляться и параллельно снова опускаться в присед. Когда ты научишься стоять в планке не менее минуты, для тебя не составит труда отставить ноги назад в прыжке, как это делается в классическом бурпи. Секрет успешного выполнения бурпи прост — нужно обладать хорошей физической подготовкой.

Как сделать бурпи сложнее?

Новичку одна мысль о том, что бурпи может быть еще сложнее, будет вселять страх, но этот страх со временем исчезает. Когда облегченное и классическое бурпи кажется простым, нужно переходить на более сложные версии.

Выполнение легких упражнений быстро наскучит и начнет тормозить прогресс.

Самый простой способ усложнить бурпи — это делать его с запрыгиванием на возвышенность, к примеру, на степ-платформу или на стул. Чем выше объект для запрыгивания, тем сложнее будет упражнение. Для того, чтобы выполнить бурпи с запрыгиванием, нужно сделать завершающий прыжок настолько высоким, чтобы в конце него приземлиться на возвышенности. После запрыгивания нужно незамедлительно опуститься на пол и продолжить выполнение сета.

В кроссфите часто делают бурпи с перепрыгиванием штанги, сделать это упражнение можно в домашних условиях, используя вместо штанги любую перекладину и две стопки книг. Каждый бурпи будет заканчиваться перепрыгиванием штанги, а каждый новый повтор — начинаться с новой стороны. Еще одно усложнение из кроссфита заключается в использовании турника и добавлении очень сложного элемента — подтягивания. Во время завершающего прыжка вместо хлопка в ладоши над головой нужно зацепиться за перекладину, подтянуться и вернуться в исходное положение. Делать бурпи с подтягиванием на турнике могут только люди с очень хорошей спортивной подготовкой.

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