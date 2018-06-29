Секс по щелчку пальцев

Я не травил российских девчонок, «зажигающих» с мексами и аргентицами. Просто меня в соцсетях нет. А если бы и был, то, конечно, травить бы не стал. Они и так наказаны.

Так получилось, что я часто отдыхаю на зарубежных пляжах. Ну, Турция там, Тунис, Египет — когда был открыт. И скажу вам: наши девушки в своей массе — не строгих нравов. Как-то, помню, встречал Новый год в Египте. В соседнем номере поселились три русские барышни… Черт. Спать они нам с женой не давали. Каждую ночь из их номера доносились пьяный хохот и мужская речь. Английская. Немецкая. Потом и арабская. Когда одну из них я увидел в стрингах на верблюде — изумленный араб-погонщик глазел на нее, как на оживший порноролик, не удержался — сделал замечание. Я ни разу не ханжа. Но когда твои прелести буквально под носом у совершенно постороннего мужчины — это как-то слишком. Нет?

Я не жалею, что эти чудесные тетки отдаются направо и налево иностранцам. Они просто следуют своей природе, нормально. И если они с этими парнями уедут, я тоже не расстроюсь. Другой вопрос, возьмут ли иностранные болельщики их с собой? Ну, кому нужна жена, которая, выпив, отдалась незнакомцу на первом свидании?

Можно, конечно, долго рассуждать на тему «куда делись настоящие русские мужчины». Можно говорить, что женщины тупо следуют своей биологической программе, заставляющей принимать максимально «далекие» гены для улучшении популяции. Но, мне кажется, способность отдаться первому встречному никогда не была признаком женской доблести. Вы, заступающиеся за них, хотели бы, чтоб на их месте оказалась ваша дочь? Вот лично ваша дочь, а? И что бы вы сказали, когда узнали, что она близко познакомилась с мексиканцем, которого вчера встретила на Никольской? Я бы с удовольствием послушал…

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