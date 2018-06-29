Афиша чемпионата. Не только футбол. 29 июня

Закончился групповой турнир, и мы ждем начала 1/8 финала.

«Квартира 44»

История не имеет сослагательного наклонения. Что сыграно, то сыграно. Как именно — смотрите турнирные таблицы. «А что нам надо? Да только…» — ну вы поняли. Бог с ним с несуществующим светом в непонятно-абстрактном окошке. На самом деле, надо нам, господарики мои, восстановить нервные клетки перед следующим неделикатным их рывком. Настало время созерцать и созидать.

И начнем мы с вами сегодня с ленивого завтрака в замечательном местечке «Квартира 44». Их в Москве три, а где расположены? А вы знаете, что такое эффект «погружения в материал»? Да и я тоже ленюсь вместе с вами. Дяденька Гугл вам в помощь, вот кто никогда не ленится, если только «кремлевские соколы» не разведут оглушительные репрессии свои.

Для обезГуглиных оглашаю расписание:

Жоау Салданья / Joao Saldanha (2009, 90 мин. Реж. Андре Ики Сикейра, Бето Маседо) 16+

Картина посвящена футболисту, тренеру и журналисту Жоау Салданья, который прославился не только своей скандальной манерой спортивного комментаторства, но и тем, что, не имея тренерского опыта за спиной, он смог выиграть национальный чемпионат в 1957 году.

Юность, 28 июня, 21:00, обязательна регистрация.

Черно-белая демократия / Democracy in black and white (2014, 90 мин. Реж. Педру Асбег) 16+

Документальная лента о «Коринтианской демократии» — эпохе зарождения бразильских рок-групп 1980-х и движении, агитирующего за прямые президентские выборы в стране. Но важнее в картине то, как спорт, музыка и политика объединяются ради изменения истории страны.

Звезда, 29 июня, 20:00, регистрация

Жералдинус / Geraldinos (2015, 75 мин. Реж. Педру Асбег, Ренату Мартинс) 16+

«Жералдинус» — так называли футбольных болельщиков, которые следили за ходом игр на стадионе Маракана в самой народной и демократичной зоне главного стадиона Рио-де-Жанейро. Когда в 2005 году она была упразднена, это стало наглядным отражением беспощадного процесса джентрификации, который переживает Рио.

Факел, 30 июня, 15:00, регистрация

И самое главное, господа Обломовцы — вход совершенно свободный, но по предварительной регистрации.

Устраивайтесь поудобней. Ваш киноАвиалайнер отрывается от всего земного через пять секунд. Встретимся завтра. Место встречи изменить никак нельзя!