Ждет ли Россию демографический взрыв после чемпионата по футболу?

Сексуальная жизнь на чемпионате мира по футболу с каждым днем бурлит все больше — и это несмотря на настоятельные просьбы наших законодателей блюсти целомудрие. Иностранцы знакомятся с девушками везде, где только можно. При этом отказов практически не слышат!

Сайты знакомств заполонили объявления от местных красоток, желающих познакомиться с иностранцами. Кстати, приезжие мужчины тоже стараются удивлять местных дам. Причем разными способами.

Владельцы секс-шопов на Урале уже пожаловались, что у них раскупили весь возбуждающий шоколад. Отмечается, что сладким лакомством в основном интересуются приезжие из Перу. В некоторых секс-шопах за шоколадками выстраиваются целые очереди.

— Все хотят сказку, принцев на белом коне, — говорит экс-жена Прохора Шаляпина Лариса Копенкина . — Для тех, кто хочет уехать из страны, чемпионат мира — отличный способ познакомиться с иностранцами. Но с возрастом ты понимаешь, что везде, в том числе и за рубежом, много своих проблем.

В сети то и дело всплывают новые видео с участием русских дам и заморских гостей. Так, на одном из них девушка, находясь в изрядном подпитии, занимается с болельщиками из Польши оральным сексом прямо на улице. Дама улеглась на лавочку, а один из поляков лихо любил ее своим языком. Женщина была явно довольна: во время процесса она пила спиртное прямо из бутылки, не обращая внимания на то, что ее снимают на телефон.

То, что заграничные ухажеры умеют отлично работать языком, на себе испытали и ростовские девушки. В Ростове-на-Дону тоже проходят матчи турнира. После игр болельщики атакуют местные ночные клубы. В одном из них бразильские парни не устояли перед красотой одной из девушек и стали активно ее клеить. Один из болельщиков в какой-то момент почему-то решил облизать ее ноги. Девушка не сопротивлялась, несмотря на то, что свидетелями столь интимной сцены стали сотни других посетителей клуба. Чем закончилось дело, остается только догадываться.

— Слабый пол активно знакомится с гостями нашей страны, — рассказывает бармен столичного клуба Арсений. — Такого съема не было уже давно.

Впрочем, не всегда знакомства заканчиваются хорошо. 28-летний болельщик из Туниса встретил девушку в центре Москвы. Представился футболистом сборной Германии. После нескольких минут общения парень пригласил ее к себе в гос­тиницу. 21-летняя Анна не отказалась, правда, потребовала за утехи деньги — 350 евро. Парень отдал нужную сумму, но секс сорвался. Парочку не пустили в отель — на часах было около двух ночи. Парень пробовал уговорить охранников, но тщетно: оказалось, что в небольшом хостеле ночные гости под запретом. В это время Анна решила уйти. Когда мужчина потребовал вернуть деньги, та лишь развела руками — мол, отдала все «мамке». В результате с инцидентом пришлось разбираться сотрудникам правоохранительных органов

В российских эскорт-агентствах с началом чемпионата мира образовалась острая нехватка девушек. Объявления о «приеме на работу» размещают в интернете едва ли не каждый час. Иностранцы готовы платить, чтобы разнообразить свой досуг.

— Оплата ежедневная, — уверяет женщина, которой мы позвонили по указанному телефону. То, что дамам придется вступать в сексуальную связь, она не скрывает. — Заработок стабильный — 150 долларов за встречу. Плюс допы — секс без презерватива, оральный секс, небольшие извращения. За это плата дополнительная.

Хозяева таких агентств уверяют, что многие болельщики предпочитают групповые развлечения. То есть за одну встречу девушка должна будет обслужить двух-трех парней.

"Болельщиков интересуют только три вещи: футбол, алкоголь и женщины"

«Пускай рожают — мы детей прокормим!»

Российские знаменитости уже на себе почувствовали, каково это — быть в центре внимания иностранцев. Анне Калашниковой в Москве горячие парни не дают прохода.

— Болельщики очень активны, особенно аргентинцы, — говорит Аня. — Перегибают палку и насильно лезут знакомиться. Приходилось их несколько раз ставить на место. Я ничего не имею против романов с иностранцами, но я не думаю, что сейчас именно серьезные намерения движут людьми. Опять же у всех своя голова на плечах, но для меня важны чувства. Если они есть, то это прекрасно. Если люди просто развлекаются друг с другом — их дело, имеют право.

Елена Ханга понимает, почему заграничные гости так активно пытаются завлечь русских девушек.

— В массе своей наши девчонки очень красивые, образованные, прекрасно говорят по-английски, — рассуждает Елена. — Это в советское время у нас все ходили угрюмые, сейчас, слава Богу, нет. Поэтому страсти кипят вовсю. Кстати, то же самое происходит и в других странах, которые принимают крупные соревнования. Не только в России.

— Остановить эту историю невозможно, — вторит Роза Сябитова . — В первую очередь вопросом знакомств с иностранцами должны озадачиться матери девушек. Разгребать ведь потом будет именно семья — особенно когда чемпионат закончится, а незапланированная беременность начнется. Но девушки вряд ли станут кого слушать — молодежь не остановишь, им это интересно. Мужчины приезжают самые лучшие — кто бы от такого искушения отказался? К тому же российская невеста котируется во всем мире. Природные условия рождают красавиц — так получилось исторически.

Художник Никас Сафронов не видит ничего плохого, если после мундиаля у российских женщин появится много детей от граждан других стран. Тем более что два его сына тоже рождены иностранками: 25-летний Стефано — единственный законнорожденный ребенок знаменитого живописца — от жены-итальянки, а мама 18-летнего Ландина — немка.

— Пусть рожают — нам не хватает населения, — говорит Никас Сафронов. — Россия за все время существования всегда обновляла свой генофонд за счет разных кровей. От смешанных браков часто появляются необыкновенные, талантливые дети. Поэтому наша страна так славится своей культурой. И конечно же красивыми невестами. Поэтому я только за то, чтобы детей появлялось на свет как можно больше. Даже если их папы, сделав свое дело, уехали домой и забыли о недолгом романе с девушкой из России. А детей мы и сами прокормим — у нас для этого возможностей хватит. Хотя я думаю, что такого демографического взрыва, как после Олимпиады-80 в Москве, уже не будет. Контрацептивы сейчас продаются везде, да и наши люди в теме предохранения от нежелательной беременности стали более образованными. А тогда это была экзотика — многие жительницы СССР до этого никогда в жизни не видели иностранцев. Сегодня же любая девушка может поехать в Европу или Африку или познакомиться с заграничным женихом по интернету.

Призывает не останавливаться от общения с иностранцами и Никита Джигурда . Он признался: лучше заниматься интимом, а не войной.

— Я за коммуникацию и деторождение, — говорит Никита. — Главное, чтобы все было по согласию и любви. Для этого чемпионаты и предназначены: происходит братание культур, народов, рождаются общие дети. Так лучше, чем воевать. Русские девушки — уникальные. Поэтому к ним всегда повышенный интерес.

У спортсменов на интим пока табу

Скандалов с участием футболистов в России зафиксировано пока не было. Не исключено, что из-за того, что во многих сборных категорически запретили игрокам вступать в интимную связь с русскими дамами. Секс перед матчем запрещен у сборных Германии, Южной Кореи и Панамы. У футболистов Мексики ситуация другая. После одного из товарищеских матчей выяснилось, что они целые сутки оттягивались с девушками из эскорта. Когда распутство вскрылось, разгорелся крупный скандал. Их даже не хотели пускать на чемпионат. Но они все же приехали: правда, теперь ведут себя тихо.