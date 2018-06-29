«А девочка-то выросла!»: Звезда «Папиных дочек» блеснула внушительным декольте 

Звезда сериала «Папины дочка» 23-летняя Лиза Арзамасова приняла участие в Московском международном фестивале садов и цветов Moscow Flower Show. На одном из главных событий в области ландшафтного дизайна в России побывали лучшие мастера и эксперты со всего мира. Не смогли остаться в стороне от светского мероприятия и звезды отечественного шоу-бизнеса, среди которых были замечены: Лариса Вербицкая, Ольга Кабо, Алика Смехова, Лариса Рубальская, Светлана Светличная, Любовь Толкалина, Александр Журбин, Павел Глоба, Илона Броневицкая, Андрей Фомин, Жанна Эппле и многие другие.
Однако внимание публики привлекла повзрослевшая и похорошевшая Лиза Арзамасова, которую российский зритель помнит по сериалу «Папины дочки». В ситкоме актриса исполнила роль Галины Сергеевны: непосредственный характер, обаяние и трудолюбие юной артистки стали ее визитной карточкой. «А девочка-то выросла!» — отметили поклонники Арзамасовой, расхвалив фигуру и стиль актрисы. Куда-то исчезли очки, косички и нелепые платьица, к которым успели привыкнуть верные почитатели творчества актрисы. Лиза Арзамасова показала стройную фигуру и точеную талию (Фото: Лариса Кудрявцева/EG.RU)
Для выхода в свет звезда «Папиных дочек» выбрала винтажное платье насыщенного алого оттенка с цветочным принтом. Образ актриса дополнили туфли-лодочки на шпильке цвета спелой вишни и небольшой клатч. Лиза Арзамасова продемонстрировала стройные ножки и внушительно декольте, обратив на себя внимание представителей противоположного пола.