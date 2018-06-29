«А девочка-то выросла!»: Звезда «Папиных дочек» блеснула внушительным декольте

Однако внимание публики привлекла повзрослевшая и похорошевшая Лиза Арзамасова, которую российский зритель помнит по сериалу «Папины дочки». В ситкоме актриса исполнила роль Галины Сергеевны: непосредственный характер, обаяние и трудолюбие юной артистки стали ее визитной карточкой. «А девочка-то выросла!» — отметили поклонники Арзамасовой, расхвалив фигуру и стиль актрисы. Куда-то исчезли очки, косички и нелепые платьица, к которым успели привыкнуть верные почитатели творчества актрисы. Лиза Арзамасова показала стройную фигуру и точеную талию (Фото: Лариса Кудрявцева/ EG.RU

Для выхода в свет звезда «Папиных дочек» выбрала винтажное платье насыщенного алого оттенка с цветочным принтом. Образ актриса дополнили туфли-лодочки на шпильке цвета спелой вишни и небольшой клатч. Лиза Арзамасова продемонстрировала стройные ножки и внушительно декольте, обратив на себя внимание представителей противоположного пола.