Мария Погребняк спровоцировала подписчиков

Супруга российского футболиста уже давно не дает покоя пользователям Инстаграм по причине нездоровой худобы.

Сама девушка считает себя вполне здоровой. Однако новый снимок Марии в купальнике опять вызвал волну негодования.

Очевидно, Погребняк специально провоцирует подписчиков, выкладывая снимки в таких позах, где она получается слишком худой. Мария показала фолловерам снимок в черном купальнике, одну ногу девушка, стоящая на фоне пальм, решила согнуть, что придало ее образу еще более нездоровый вид.

Многих подписчиков Марии обеспокоило то, что девушка подает дурной пример подрастающему поколению: «А что не понятного, если бывает красивая худоба и бывает „слишком“. Не все тут свиньи с чипсами. Думаю, не только такие девочки пишут, что это перебор. Не в восторге от излишней худобы. Что здесь нормального? Опять-таки поток девочек-малолеток докатится до анорексии и тому подобных заболеваний?»