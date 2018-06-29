Ещё
Мария Погребняк спровоцировала подписчиков
Далее:
Читайте также:
Ещё

Мария Погребняк спровоцировала подписчиков 

Russianshowbiz.info 1 час назад
Фото: Russianshowbiz.info
Супруга российского футболиста уже давно не дает покоя пользователям Инстаграм по причине нездоровой худобы.
Сама девушка считает себя вполне здоровой. Однако новый снимок Марии в купальнике опять вызвал волну негодования.
Очевидно, Погребняк специально провоцирует подписчиков, выкладывая снимки в таких позах, где она получается слишком худой. Мария показала фолловерам снимок в черном купальнике, одну ногу девушка, стоящая на фоне пальм, решила согнуть, что придало ее образу еще более нездоровый вид.
Многих подписчиков Марии обеспокоило то, что девушка подает дурной пример подрастающему поколению: «А что не понятного, если бывает красивая худоба и бывает „слишком“. Не все тут свиньи с чипсами. Думаю, не только такие девочки пишут, что это перебор. Не в восторге от излишней худобы. Что здесь нормального? Опять-таки поток девочек-малолеток докатится до анорексии и тому подобных заболеваний?»
Russianshowbiz.info: последние новости
Ксения Бородина рассказала о переезде Ким Кардашьян вернулась в Париж после скандального ограбления Стефания Маликова рассказала о первом заработке
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Исчезающие бикини: мода для храбрых48
Звездные детки, которые уже не совсем невинны
Похудела и умерла: что случилось с участницей шоу17
Родители, превратившие детей в монстров ради славы1
Седокова загорает топлес на яхте в Сен-Тропе18
Видео
00:16
Седокова загорает топлес на яхте в Сен-Тропе
Звёзды
10:04
Откуда взялись современные модные тренды
Мода
00:29
Звезда «Дома-2» отрезала себе грудь в прямом эфире
Звёзды
03:55
Как найти «волшебные» точки на теле
Здоровье
05:11
Странности, которые происходят во время сна
Здоровье
00:59
В Сети обсуждают богача, купившего Бузовой ресторан
Звёзды
00:09
Пригожина отказывается от поддержки отца
Звёзды
10:11
Как понравиться любой девушке
Психология
04:22
Как дети становятся миллионерами
Дети
00:09
155-килограммовая модель поразила фотосессией
Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение