Откровения женщины-таксиста, ставшей звездой соцсетей: «Мужчинам курить не разрешаю»

В последнее время в СМИ появилось сразу несколько статей, рассказывающих о недобросовестных таксистах. То они задирают цены на поездки, то не знают города, а одного и вовсе обвинили в попытке изнасилования. «КВ» нашёл женщину-таксиста и расспросил ее о нелегких рабочих буднях.

Кристина Сорока — редкая представительница своей профессии, потому что девушка. На страницах соцсетей Кристина рассказывает подписчикам о своем нелегком труде, делится историями и фотографиями с интересных заказов. Ее взгляд на пассажира сегодня не менее актуален, чем жалобы жителей и гостей столицы на самих таксистов.

Работа в официальном такси — нелегкий труд. Кристина выбрала для себя относительно щадящий график и работает 2/2 по 12 часов. За работу в таком действительно сумасшедшем ритме получает она немного — в день зарабатывает примерно четыре тысячи, из которых половину забирает таксопарк и еще часть агрегатор. Многим водителям удалось неплохо подзаработать в период Чемпионата мира — цены на поездки выросли, а по вечерам и вовсе можно выключить счетчик и «побомбить» неофициально, в несколько раз накручивая стоимость поездки. Нашу героиню это обошло стороной — в центр она почти не заезжает. По ее словам, сейчас там слишком сложно проехать, да и неадекватных пассажиров больше.

− Получается, что сейчас я зарабатываю около 30 тысяч рублей в месяц за дико тяжёлый труд с 11:00 до 23:00, — рассказывает Кристина. — Я ни разу не насобирала 5000 рублей, мой максимум — четыре с копейками. Иностранцев я почти не беру, на них все равно много не заработаешь — ездят из центра в центр и цены получаются смешные. На чай тоже не оставляют. Может, не принято… Обычно, выполнив 2-3 поездки, я выбираюсь из машины на травку пять минут походить ногами, покурить, пять минут на то, чтобы съесть шоколадку с колой, пять минут на то, чтобы позвонить ребёнку и сфоткать в Инстаграм окружающий мир.

Фотографиями с заказов девушка делится в своем блоге «Таксистка в свитере», там же блогерка рассказывает подписчикам о забавных случаях из своих рабочих будней. К примеру, один раз сотрудник ГИБДД пропустил таксистку с пассажирами на закрытую для въезда автомобилей территорию у фан-зоны на ВДНХ.

− Это, наверное, один из немногих плюсов быть женщиной в такси, — смеется Кристина. — Везла пассажиров с Арбата в фан-зону. Я знала, что она перекрыта и близко подъехать не смогу. Предупредила. И тут подъезжаем, гаишник мне машет, мол, остановись, заглянул в лобовое стекло, увидел женщину за рулем, страдальчески так посмотрел, вздохнул и рукой махнул — проезжай!

Есть и другие плюсы. В своем таксопарке Кристина — единственная женщина. Мужчины, как ни странно, отнеслись к ней без пренебрежения, наоборот очень радушно приняли в свое таксистское братство.

− Не было ни усмешек, ни косых взглядов. Приняли очень тепло, сразу начали объяснять, как и что у них работает, делиться опытом, во всем пытались помогать. После первой смены даже писали и спрашивали, как прошел день и все ли хорошо.

К женщине за рулем клиенты относятся по-разному. Кто-то с недоверием, кто-то наоборот радуется тому, что поездка будет спокойной и плавной.

− Восточные мужчины обычно удивляются. Шаг назад делают — женщина, не принято же. Но явной агрессии никогда не было, было только не совсем корректное поведение. Так, к любым человеческим проявлениям я отношусь с пониманием, всякое бывает, скачет настроение. Другое дело подвыпивший мужчина, презрительно фыркающий и доказывающий, что вот все предыдущие водители разрешали ему курить в салоне, а я не разрешаю не из-за дурацких правил, а потому что я женщина, женщины всего боятся. Предложила остановиться на минуту, чтобы он вышел покурить, без доплаты за ожидание — отказался.

В удивлении пассажиров нет ничего особенного. Женщин в такси действительно очень мало. По словам Кристины, объясняется это непростыми условиями труда, к которым добавляются еще и приписанные прекрасному полу обязанности.

− Нас и правда очень мало. И это вовсе не из-за того, что водим мы хуже — наоборот, мы водим намного аккуратнее, осторожнее, менее конфликтны. Дело в очень непростом графике работы. Я работаю 2/2 по 12 часов. Знаю людей, которые работают 24 часа. И все они — мужчины. Потому что мужчина отработает, придет уставший домой, и сразу упадет спать. Ему не нужно мыть полы, стирать, готовить, убираться, вести ребенка в поликлинику. У него меньше бытовых обязанностей. К тому же, многие таксопарки принципиально не берут женщин. Хотелось бы все-таки верить, что ситуация изменится в лучшую сторону.

Мы решили выяснить, действительно ли так непросто стать таксисткой и позвонили в несколько парков. Будем честны, в паре мест нам сказали, что женщин, равно как и мужчин готовы принять с радостью и с распростертыми объятиями. В паре, но не везде.

− Нет, девушка, женщин мы не берем, — ответили нам в одном из парков, — и объяснять «почему» я вам не обязана. Сами догадаетесь.

Любопытно. Но ведь в требованиях к вакансии были указаны только стаж, умение ездить по навигатору, пользоваться планшетом и наличие прав соответствующей категории. Как же так? В другом месте это нам объяснили более доходчиво.

− Нет, ну мы, конечно, можем Вас взять, — задумчиво ответил наш собеседник, — но, честно говоря, не советую. У нас, да как и везде, очень большая нагрузка и женщины просто не выдерживают. Приходят, месяц поработают, и уходят.

Так же нам ответили еще в трех местах.

− Почему в вакансии требования не указали? Ну так это незаконно. Нет, если Вы прям очень хотите — приходите. Но вы же сами через недельку убежите, так что лучше уж Вы как-нибудь дома…

Несмотря на принадлежность к редкому для таксистов полу, большинство пассажиров относятся к Кристине с большой симпатией, а некоторые даже кормят клубникой. Случаев сомнительных предложений ей со стороны пассажиров мужского пола она не припомнит.

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