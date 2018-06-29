Тест: как вы относитесь к окружающему миру

Пройдите тесты и узнаете, как вы смотрите на мир: с оптимизмом или же подозрительно, подсознательно ожидая подвоха от окружающих.

Тест: «Домик эльфа»

Хотите сегодня узнать о себе что-то очень-очень важное? Давайте нарисуем… дом в лесу.

Перед вами лесная картинка и маленький эльф, у которого пока нет домика. Давайте ему поможем и нарисуем для него самый подходящий, по вашему мнению, дом. Для более точной диагностики рекомендуем распечатать картинку и дорисовать изображение.

Важные условия

Тестирование должно проводиться в спокойной обстановке, в хорошем настроении и не чаще одного раза в полгода. А вот и дополнительный бонус: через полгода можно повторить тестирование и проследить динамику.

Нарисовали? Отлично. А теперь посмотрите, где вы нарисовали домик.

Висящий домик

Если вы поселили эльфа в домик, висящий на ветке, это свидетельствует о вашей открытости людям, о вашей вере в порядочность людей. Тем не менее вы допускаете, что подлость и злость никто не отменял, а потому вы всегда начеку с людьми, использующими такие тактики. Ваш принцип: «Доверяй, но проверяй».

Домик на ветке (стоит или прибит, как скворечник)

Этот выбор свидетельствует о вашей открытости миру. Вы классический оптимист и действительно уверены в том, что хороших людей намного больше, чем плохих.

Домик-гриб

Если вы построили эльфу домик внутри гриба, это свидетельствует о вашей максимальной осторожности. Вас не особо впечатляют безумные авантюры. Но это вовсе не означает, что вы скучный человек. К примеру, если вам предстоит какое-либо приключение или путешествие, вы с удовольствием окунаетесь в их планирование и продумываете все моменты очень тщательно. У вас не так много друзей, но все они самые что ни на есть настоящие, проверенные временем и совместными трудностями.

Домик-гриб с окнами

Вы осторожны, но не против общения с людьми. Чем больше в домике эльфа окон, тем выше ваша готовность устанавливать новые социальные связи.

Домик-гриб без окон

Если дом эльфа оказался «без окон, без дверей», вы классический интроверт, предпочитающий одиночество шумным компаниям. Кроме того, вы подозрительно относитесь к окружающему миру, подсознательно ожидая подвоха.

Домик у реки

Если ваш герой поселился у реки, это свидетельствует о вашей романтичности и местами — о сентиментальности. Вы довольно часто смотрите на мир сквозь розовые очки, придумывая некоторым окружающим положительные качества, коих они не имеют. Вы предпочитаете строить иллюзии, а потом долго переживаете свои разочарования.

Домик в траве или на холме

Если вы определили эльфа в наземную жилплощадь, это означает, что вы уверенный в себе и практичный человек. Вы всегда здраво можете оценить, что можно сейчас ждать от судьбы, а что — потом. Не строите иллюзий. Также вы грамотно преодолеваете трудности и умеете наслаждаться каждым моментом.

Если вы выстроили домик в холме (землянку), это говорит о вашей замкнутости. И это необязательно ваше врожденное качество. Возможно, с вами произошло нечто, что пошатнуло ваше доверие к людям: например, вас обидели или предали. И сейчас ваше стремление скрыться от окружающих, слиться с окружающим миром — это вполне обычная защитная реакция.

Кстати, если вы нарисовали широкий вход в землянку и окна, это означает, что вы приближаетесь к душевному равновесию и готовы восстановить здоровые контакты с людьми.

Тест «Животное в квадрате»

Хотите узнать, кем вы являетесь в окружающем вас мире? Какой у вас характер? Тогда еще немного порисуем.

Важные условия

Тестирование должно проводиться в спокойной обстановке, в уравновешенном настроении и не чаще одного раза в полгода.

Что вы видите на рисунке? Набор разных квадратов? Не совсем. Это вольер с разными отсеками или вовсе без них, в зависимости от того, как вам видится. В вольере обитает животное, которое вы сейчас представили. Нарисуйте вашего питомца в том месте вольера, где ему следует находиться.

Нарисовали? Отлично. А теперь посмотрите, куда вы поселили вашего питомца.

Если ваш питомец оказался в верхнем правом квадрате, вы сворачиваете горы, чтобы добиться поставленных целей. Вы любите неутомимо трудиться, причем ваши дела совпадают с вашими словами и обещаниями. Ваш девиз: «Лучше горькая правда, чем сладкая ложь». По причине вашей прямолинейности вы иногда попадаете в ситуации разочарований и провалов. И это выбивает вас из колеи.

Помещение питомца в верхний левый квадрат демонстрирует ваше желание жить спокойно и размеренно. Вы хорошо работаете в коллективе, но при этом не любите суету. В соответствии с этим вы стремитесь время от времени отдыхать от людей, суматохи и цейтнота с целью навести в голове порядок и успокоиться.

Если ваше животное разместилось в нижнем правом квадрате, вы решительны и предпочитаете добиваться своего во что бы то ни стало. Но зачастую ваша целеустремленность и высокий уровень настойчивости пугают и отталкивают от вас людей, поскольку вы забываете об их интересах. Вас раздражает критика и любая другая информация, противоположная вашим убеждениям. В связи с этим вы часто проигрываете в противостояниях, не успевая понять другого.

Если ваш питомец оказался в нижнем левом квадрате, вы мягки и послушны, любите работать среди людей, разделять с ними радости и огорчения по поводу совместного труда. Также вы хорошо реализуете себя в семье, всецело отдавая домочадцам свою любовь и заботу. Любите похвалу, но не умеете спокойно принимать критику, поскольку она вас ранит. На работе и в личных отношениях вас ценят, но зачастую «ездят на вашей шее», пользуясь вашим неумением отказать.

Если вы поместили своего питомца в маленькую пристройку слева, это свидетельствует о вашей неординарности и постоянном желании делать все, чтобы отличаться от других. Если же ваш питомец оказался настолько крупным, что вылез за рамки пристройки, это означает, что вам самим уже сложно помещаться в рамки, навязанные обществом.

Если вы поселили питомца в большой прямоугольник (увидели вольер без отсеков), это свидетельствует о том, что вы человек, знающий себе цену. Умеете правильно подать себя обществу. В знакомстве и дальнейшем общении с людьми никогда не испытываете трудностей. Вам требуется максимальное внимание от людей, и зачастую вы предпринимаете все, чтобы завладеть им.

Если ваш питомец оказался в большом прямоугольнике за решеткой (то есть внутренний крест вы изменили на клетку, дорисовав линии), это свидетельствует о вашем максимальном стремлении к лидерству и власти. Но в данный момент вы не видите для себя подходящих вариантов для осуществления своей мечты.

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