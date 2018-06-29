Почему памятник Кириллу и Мефодию называют самым безграмотным

Этот памятник известным христианским проповедникам был торжественно открыт в Москве в 1992 году. Тогда он наделал немало шума, а все потому, что исполнители монумента допустили такие грубые ошибки, которых на памятнике в честь создателей славянской письменности, коими и были братья, быть вообще не должно.

Ошибки

На постаменте памятника выполнена надпись «Святым равноапостольным первоучителям славянским Мефодию и Кириллу. Благодарная Россия». Как сообщает сайт «Москва и москвичи», эти два предложения написаны на старославянском языке и содержат несколько грубых ошибок. Во-первых, в имени одного из братьев, Мефодия, и слове «апостол» высечена буква «омега», а должна быть «О». Там, где в имени другого проповедника, Кирилла, указана «I», должна значится «и». А в последнем слове «Россия» вообще фигурируют сразу 2 ошибки: вместо «омеги» написано «о», а вместо «I» — «и».

Кроме того, специалисты сайта «Моспрогулка» не досчитались и одной буквы на свитке в руках братьев. В алфавите, указанном на памятнике, недостает буквы «Н».

Кто создал?

День славянской письменности и культуры в нашем государстве впервые отметили в 1985 году. С тех пор 24 мая традиционно проводятся различные мероприятия, посвященные этому событию. Вот и в 1992 году в этот день в Москве решили торжественно открыть монумент создателям азбуки Кириллу и Мефодию. Архитектором проекта стал Юрий Григорьев , который является также автором памятников Жукову, Рахманинову, Трем богатырям, воинам-интернационалистам и т.д.. Скульптором назначили Вячеслава Клыкова. До этого Клыков уже был известен по множеству других работ. Например, его руке принадлежат фигура бога Меркурия у Центра международной торговли , памятники поэтам Николаю Рубцову и Константину Батюшкову, а также Сергию Радонежскому

Клыков, Григорьев и все, кто трудились над монументом, предварительно изучили летописи и по крупицам воссоздали образы Кирилла и его брата Мефодия. Памятник получился величественным и мощным. Фигуры мужчин держат в руках крест и святое писание. Однако 5 ошибок, допущенных в словах, высеченных на постаменте, вызвали шквал негодования ученых-лингвистов.

Где еще есть?

В связи с тем, что монумент, установленный в честь основателей славянской письменности, в одноименный праздник, имеет столько ошибок, многие считают столичный памятник Кириллу и Мефодию одним из самых безграмотных и позорных.

Примечательно, что памятники братьям установлены во многих городах нашей страны. Самый первый из них был воздвигнут в Великом Новгороде еще в 1862 году. Он называется «Тысячелетие России». Среди многочисленных фигур есть на нем и Кирилл и Мефодий. А отдельный монумент в честь братьев был впервые установлен в Мурманске в 1990 году.

На сегодняшний день количество памятников братьям уже перевалило за 20 (Самара, Владивосток, Коломна, Тверь и т.д.). Однако нигде больше авторы монументов Кириллу и Мефодию не допустили столько ошибок, как в столице России.