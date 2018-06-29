Осознанное расставание: миф или реальность?

Сегодня осознанность — некий ориентир, который воспринимается современными людьми как путеводная звезда по жизни. Осознанное дыхание, осознанное питание, осознанные отношения. Но существует ли осознанное расставание? Вопрос без капли иронии, ровно как и ответ. Оно существует. Более того, обладает даже спасительным «противовирусным» эффектом, и вот почему.

Любое расставание не проходит бесследно, и к этому факту стоит подготовиться. На первых порах у кого-то и получается обманывать себя, игнорируя собственные чувства, но так или иначе травма наносится с момента, как вы или партнер принимаете решение разойтись. И сколько продлится тяжелый период, отчасти будет зависеть от вашей готовности искренне и глубоко прожить эту боль, а не бежать от ее наступления.

Процесс отслаивания друг от друга у всех проходит по-разному, но все-таки он объединен распространенными этапами. Поначалу вас захватят негативные эмоции — захочется жаловаться миру, что «годы пролетели зря» и во всем виноват, конечно, бывший. Но давайте будем честными и поделим ответственность за случившееся пополам. Этот шаг, очень благоприятный и отрезвляющий, поможет в дальнейшем двинуться вперед, в будущее. Посмотрите на себя без прикрас и признайте все те возможные ошибки, которые вы допускали, будучи в отношениях. Что за ними стояло? Комплексы, страхи, обиды или, может, равнодушие, которое вы излучали, но не понимали этого? Поработайте с этими причинами — это гораздо полезнее, чем заниматься разрушительным разбором полетов в духе «кто прав, кто виноват».

Вслед за знанием, почему вы поступали так, а не иначе, придет ощущение лояльности и к партнеру: он же тоже человек, в конце концов, и его действиям также есть объяснение. В этот период вы будете злиться, что надежды рушатся, — и тут пора признать, что никто не способен (не обязан) отвечать за наши мечты и иллюзии и тем более воплощать их в жизнь. Рано или поздно эта «помощь» обрушится разочарованием одного из партнеров, либо кто-то устанет «кормить» чужие комплексы. И тут назревает следующий важный этап — искать опору в себе.

Поначалу это немыслимо: кажется, что все нам чего-то должны — увидеть, как нам больно, грустно, страшно и одиноко.

Но это никак не противоречит тому, чтобы любить людей вокруг. Есть такой закон: чем меньше мы любим сами, тем больше требуем любви от окружающих. Попробуйте делать упражнение — смещайте фокус с себя и переносите его на друзей, детей, родственников. Чем больше любви просто так мы дарим миру, тем сильнее наполняемся и получаем позитивные отклики. Не ищите очередной болезненной привязанности, лучше просто замечайте жизнь вокруг себя — возможность любить есть всегда.

В паре мы обычно забываем о себе, поэтому смотрите даже на самое тяжелое расставание как на шанс узнать о себе много интересного. Займитесь йогой, если не можете справиться с негативными эмоциями. Запишитесь на массаж, если тело тоскует по прикосновениям. Позовите друзей на ужин, если хотите обменяться с кем-то эмоциями и чувствами. Так вы увидите, что ваш мир не замыкается в отношениях, и даже когда мы в них, никогда не стоит об этом забывать.

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