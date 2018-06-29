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Депутатов провели на кефире. Парламентариям грозит истощение
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Депутатов провели на кефире. Парламентариям грозит истощение 

РИА «ФедералПресс» 47 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Горожане активно обсуждают слухи о том, что депутатов областного законодательного собрания обманывают в их собственной епархии — речь идет о столовой, где депутаты подкрепляют силы в перерыве между очередными заседаниями. Якобы народных избранников не только обвешивают, но еще и продукты используют совсем не того качества, которое должно быть. Сарафанное радио утверждает, что недавно продукты в столовой заксобрания проверяли эксперты, которые весьма удивились, когда узнали, что у депутатов по части питания те же самые проблемы, что и у других граждан, которые питаются в различных заведениях. А проверяли и кефир, и котлеты, в которых, как говорят, недостаточно жиров, но в два раза больше нормы углеводов.
Комментарий: традиции общепита не одолеть и депутатам
Директор Cибирского федерального центра оздоровительного питания Яков Новоселов констатировал: «Тревожит такая ситуация. Если наши депутаты будут регулярно питаться таким ассортиментом, то неизбежно истощение, сердечно-сосудистые заболевания (инфаркты, инсульты), проблемы с иммунитетом и пищеварением. С одной стороны, действительно народные избранники — их травят и обманывают, как и все остальное население. С другой стороны, неудивительно — раз уж сами себя защитить не в силах, куда уж простым людям рассчитывать на наведение порядка».
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