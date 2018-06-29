Суровая амазонка изменила Голливуд

Пятнадцать лет назад умерла Кетрин Хепберн, актриса, четыре раза получившая «Оскар» и двенадцать раз на него номинированная — это рекорд за историю кино. Хепберн выросла в прогрессивной, отличающейся передовыми взглядами семье: детей в ней приучали к свободе слова, атлетизму и тому, чтобы они брали ответственность на себя. Всё это ей пригодилось: свою артистическую карьеру Хепберн выстроила сама, преодолев противодействие критики и неприятие публики.

Пригодилась и отменная физическая форма: первый театральный успех к ней пришёл, когда она играла амазонку и спускалась по лестнице с переброшенным через плечо оленем. Олень был бутафорским, но обученная борьбе, верховой езде и плаванию в ледяной воде чемпионка по гольфу удержала бы и настоящего. Хепберн дожила до 96-ти и работала почти до последних лет, сумев обыграть даже свою трясущуюся из-за болезни голову.

Global Look Press

К успеху она шла непростой дорогой. Хепберн была сильной женщиной, и героини у неё были такими же — ещё традиционному, патриархальному американскому обществу трудно было их принять. Поэтому она не получила главную роль в «Унесённых ветром»: продюсер не мог представить, что Рет Баттлер двенадцать лет будет преследовать волевую и самостоятельную женщину. Вкратце описать её долгую и противоречивую карьеру непросто: театральный успех пришёл к ней далеко не сразу, а в кино Хепберн быстро взлетела, но потом начала терять популярность, и критики даже сочли её «кассовым ядом». Она играла умных, волевых, резких, острых женщин, и оставалась такой даже в комедиях. Америке тридцатых-пятидесятых годов непросто было её принять, но Хепбернг обладала очень сильным характером. Она приучила к себе публику, а потом изменилось время, и её героини больше не удивляли.

Сейчас все голливудские звёзды за что-то борются и кому-то помогают. Это не стоит ничего, кроме денег, но выступившая против маккартистского шабаша и голливудской охоты за ведьмами Хепберн рисковала многим. Родители воспитали её последовательной, убеждённой либералкой — это было что-то вроде гражданской религии, и Хепберн осталась верна ей всю жизнь. При этом её собственная жизнь была своеобразна — детей у неё не было, и заводить их она не хотела. Хепберн считала, что она не имеет на это права, так как будет плохой матерью. Свою жизнь она посвятила театру и кино.

Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Loew's Кадр из фильма «Женщина года»

А ещё — любимому мужчине. До поры до времени те значили для неё немного: муж, состоятельный бизнесмен, помог ей начать актёрскую карьеру. Потом Хепберн его оставила, и в своих мемуарах назвала себя за это «свиньей». У неё был роман с собственным артистическим агентом и с эксцентричным миллиардером Говардом Хьюзом , который помог ей реанимировать пошедшую под уклон карьеру. Хьюз очень хотел на ней жениться, но Хепберн это не привлекало.

А потом, на съёмках, она познакомилась со знаменитым актёром Спенсером Трейси . Тот был гораздо старше, и поначалу Хепберн ему не понравилась: у неё были резкие манеры и грязные ногти, Трейси решил, что перед ним лесбиянка. А она влюбилась в него с первого взгляда, и вскоре получила то, что впоследствии назвала «двадцатью семью годами счастья». Кетрин Хепберн ухаживала за тяжело больным Трейси, выводила его из депрессии и запоев и не настаивала, чтобы он развёлся с женой. Трейси давно с ней не жил, но Кетрин Хепберн не был нужен официальный статус. Она была абсолютно самодостаточна и любила ради самой любви. Из-за Трейси она на несколько лет оставила кино и никогда не жалела об этом.

Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Metro-Goldwyn-Mayer

Кадр из фильма «Без любви»

Когда она умерла, на Бродвее погасили огни, а президент Джордж Буш назвал её «одним из художественных сокровищ нации». Модельеры вспомнили, что она стала первой женщиной, надевшей брюки, а феминистки — что она была «защитницей всех американских женщин». Хепберн фигурирует во всех списках величайших киноактрис, но при этом она была больше, чем актриса. Голливудская знаменитость всегда оставалась гражданской активисткой и человеком действия.

Так Кетрин Хепберн воспитали родители, такой она вошла в историю.